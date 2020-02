Polémica por un “préstamo”

Molestia por la avería a camión que recoge basura

LAS COLORADAS, Río Lagartos.— Una controversia se ha generado en las redes sociales tras haberse descompuesto el camión recolector de basura en el puerto de Las Coloradas.

El lío surge luego que en la cuenta de Facebook de Rebeca Jiménez Pérez se hiciera pública la molestia por la falta de servicio de recolección de desperdicios por la unidad que se averió durante los trabajos, con una carga de basura.

Según la quejosa, el camión que les fue donado por la empresa salinera se habría llevado al Carnaval de Río Lagartos y lo devolvieron descompuesto dejándolo estacionado frente al comisariado municipal.

“Coloradas exige que se mande a reparar el camión de nuestro puerto, no queremos que pasen una vez a la semana y nosotros pudriéndonos entre la basura, ya no tenemos ningún apoyo de Río Lagartos, no nos dan, pero tampoco que nos jo… Las ambulancias ahí están estacionadas también, no trabajan por falta de gasolina, el servicio de agua potable es pésimo. Tenemos calles en la penumbra”, dice entre otras cosas la denuncia pública de la afectada.

Al respecto, el secretario de la Comuna de Río Lagartos, Joaquín Enrique Castillo Robles, dijo que todos tienen libertad de expresión de manifestar lo que gusten en las redes sociales, pero es importante que hablen con sustento y con la verdad.

El funcionario municipal indica que el camión está siendo atendido, pues ya se habló con la empresa salinera para que les dé la lista de las piezas que se averiaron y el Ayuntamiento absorba los gastos para su compra y reparación.

Dijo que tras las gestiones que él mismo hizo como regidor, la empresa les presta el camión para el servicio de la Comunidad, sin embargo dice que es normal que el camión tenga desperfectos por su uso; “si no pasaba ahora algún día iba a ocurrir”, sin embargo dice que no se oponen a su reparación y para ello ya se ha hecho el trámite y esperan que en tres semanas ya esté listo pues son refacciones que tardan en llegar.

Aclara que el servicio de la recoja de basura se seguirá dando con el vehículo de Río Lagartos y se estará brindando los días martes, jueves y viernes.

Incluso dice que en su cuenta de Facebook también aclaró que el vehículo ha salido de la comunidad en cuatro ocasiones en apoyo al municipio como por ejemplo cuando se fue a buscar los apoyos del programa de Peso a Peso que benefició a Las Coloradas y Río Lagartos.

Solo que en esta ocasión salió el sábado y no para un evento de carnaval en sí, sino para transporte de mesas y sillas, y cuando el camión tuvo el fallo, y al saber del problema se empezó a buscar la solución para restablecer el servicio de recolecta de basura lo más pronto posible”.

“El problema del agua, el fallo constante de la electricidad, la falta de luminarias, etc. me afectan también a mí pues de aquí soy y aquí vivo y es algo que no solo me preocupa sino también de lo que me ocupo, solo que no acostumbro a estar publicando en las redes sociales todo lo que hago o a dónde voy por trabajo, pues sé que es mi responsabilidad hacerlo”, expresa entre otras cosas.— WENDY UCÁN CHAN

