Ligan a alcalde de Panabá: “Amo a los caballos”, dice

TIZIMÍN.— En el municipio de Panabá hay polémica por un torneo de lazo realizado el pasado fin de semana donde al menos dos caballos resultaron gravemente heridos.

Hace una semana se publicó la cartelera anunciando el evento como “duelo de ganaderías” en el lienzo charro de Panabá.

Incluso en la invitación se anunció la participación de los toros “Benny”, “Rey de corazones”, “Catrín” y “Tecate”. Con premios a los jinetes desde $150 por lazo y $1,000 al primer lugar.

Según los asistentes el torneo de lazo parecía tener un buen inicio hasta que se salió de control cuando toros “matreros” acabaron con tres caballos que fueron corneados hasta ser gravemente heridos.

El ambiente de fiesta que incluye hasta la venta bebidas alcohólicas se prolongó hasta casi la media noche.

Varios de los testigos gravaron con teléfonos celulares el evento que ya se había hecho viral ayer en redes sociales y en grupos de whatsapp.

Dos de los videos muestran a alrededor de 10 jinetes tratando de lazar a los toros que por cierto salen con los cuernos expuestos y sin que los equinos tengan algún tipo de protección.

Aunque en los videos solo se ve a dos caballos que fueron corneados, los testigos afirman que fueron tres los heridos.

Según los vecinos de Panabá no es la primera vez que se lleva al cabo este tipo de actividades en el lienzo charro e incluso corren rumores que el alcalde, Jorge Jiménez Iuit, está detrás de ellos.

Ante esto se buscó ayer la versión del presidente municipal quien dijo estar sorprendido con ese torneo pues no estaba enterado.

“Es verdad que me pidieron el permiso pero no me dijeron que era para eso”.

Se le preguntó si conoce a los organizadores a lo que responde: “Es un grupo de chavos, son cabalgantes que promueven este tipo de actividades”.

Incluso se le preguntó cuán cierto es que él es uno de los organizadores junto con sus regidores. “¿Yo? No, para nada, yo amo a los caballos, no lo permitiría, es un maltrato a los animales y estoy en contra de eso”, expresó.— WENDY UCÁN CHAN