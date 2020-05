Polémico toque de queda

Dos de 4 vecinos: No es legal, pero es lo más efectivo

IZAMAL.— Entre los habitantes de esta ciudad hay polémica sobre el requerimiento que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) ya hizo a varios ayuntamientos de la entidad para que se abstengan de aplicar medidas que restrinjan el derecho al libre tránsito consagrado en la Constitución de México, como prohibir que haya gente en las calles después de cierta hora de la noche con el alegato de que es para prevenir contagios de Covid-19.

En este municipio, el Ayuntamiento pidió a la población de la ciudad y las comisarías no transitar en las calles de 9 de la noche a 5 de la madrugada.

Por esa medida, la Comuna de Izamal fue uno de los 45 ayuntamientos a los que la Codhey les notificó el mencionado requerimiento para cancelar el toque de queda.

“Bueno, la medida (de no transitar de noche) creo que no es la más sana, pero es la mejor para que la gente no salga en determinadas horas de su casa, para que se medio frene la propagación del virus”, dice Carmen Gamboa, vecina del municipio consultada al respecto.

“Veo que muchos (vecinos), sobre todo muchos jóvenes y adolescentes, ya no salen ni a las puertas de sus casas”, destaca.

“Creo que hizo bien el presidente (Fermín Sosa Lugo) con no dejar que salga la gente durante varias horas”, considera la vecina.

El izamaleño Juan May, a su vez, opina: “Creo que no se afectó mucho porque es por el bien de la gente, hay que verlo desde ese punto de vista. A algunos les parece mal, pero creo que se hace por el bien de Izamal.

“La medida no es la que marca la ley, pero es la más efectiva para que la gente no salga de su casa a altas horas de la noche”, agrega May.

Crisanto Gamboa, por su parte, coincide con la Codhey. “Se viola el libre tránsito, nadie debe estar por encima de la Constitución”, dice.

“Por si acaso, deben decidir nada más los ciudadanos si circulan o no, pero nadie debe decir que no salgan, salvo que se cuente con una orden federal; ahí sí se debe respetar, mientras tanto no se debe dejar de salir”, afirma, en alusión a que la Constitución de México establece que solo el presidente del país, con la autorización del Congreso de la Unión, puede suspender los derechos constitucionales.

Gustavo Carrillo, a su vez, expresa: “Vamos, es una medida local. Si se quiere, se toma en cuenta, y si no, pues a seguir circulando.

“Creo que no es malo salir. Lo que hay que hacer es tomar precauciones, como usar el cubrebocas y andar con el gel antibacterial. Con eso basta.

“(No salir a la calle) Es una medida que no afecta porque se hace de noche”, opina Carrillo.— J.C.P.K.