Policía de Tzucacab evita una tragedia

Un camión estuvo cerca de aplastar a una pequeña

TZUCACAB.— Vecinos de esta villa se llevaron tremendo susto cuando una niña de unos 6 años de edad intentó cruzar intempestivamente la calle y fue golpeada por las llantas de un camión, pero gracias a la intervención de un policía, que detuvo la marcha del vehículo, los hechos no pasaron a más.

El camión repartidor de conocida marca circulaba de Poniente a Oriente sobre la calle 33 entre 32 y 30, del centro, donde la menor, en un descuido de la madre, quien hacia sus compras, salió corriendo en busca de sus papá, quien se encontraba en la acera de enfrente.

La pequeña salió detrás de una camioneta tipo Van; intentó cruzar la calle, pero afortunadamente el agente José Cruz Acevedo, asignado a esa esquina, reacciono rápidamente y corrió casi simultáneamente con la menor y con el bastón PR-24 en una mano le marcó el alto al camionero.

Golpe ligero

El operador, quien circulaba a baja velocidad, frenó bruscamente, pero una llanta delantera de la unidad golpeó la pierna izquierda de la niña, quien cayó sentada al suelo y comenzó a llorar.

Testigos del hecho también dijeron que el chofer no salía de su asombro , ya que seguidamente el agente varias veces le indicó que continuara su marcha, pero éste no reaccionaba. “Era evidente que no vio a la menor hasta que por poco la arrolla”.— Martín Chac Bacab