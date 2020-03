Policía en corto

Policías lo rescatan de ataque de abejas

Elementos de las policías municipales de Cacalchén y Tixkokob rescataron a una persona que sufrió el ataque de abejas africanizadas cuando se encontraba en el monte. Los hechos de registraron ayer por la tarde. Los elementos de ambas corporaciones se coordinaron para apoyar a Carlos Cauich, de 52 años de edad, con domicilio en calle 14 entre 21 y 23 de Tixkokob, que se encontraba en el monte, a la altura del kilómetro 33 de la carretera Cacalchén-Euán, cuando sufrió el ataque de abejas. Se hizo cargo del lesionado el paramédico Eduardo Chay, quien trasladó al lesionado al IMSS de Tixkokob a bordo de la ambulancia 21-PM.— M.C.T.

“Falsa alarma” por supuesto secuestro

La Policía Municipal de Tizimín aclaró ayer que hubo “falsa alarma” en cuanto al supuesto secuestro que denunció una joven en las redes sociales la mañana de ayer. La preocupación de vecinos por el supuesto rapto de una jovencita se comenzó a generar en Facebook, luego que Daniela Yazuri C.A. publicó: “Niñas no salgan solas, hace aproximadamente una hora dos camionetas Lobos me quisieron jalar, gracias a Dios habían 2 señores por allá y les dije que eran mis tíos y me ayudaron, esto no es un juego paso aquí en Tizimín”. A partir de la alerta comenzaron las investigaciones de las autoridades, que entrevistaron a la supuesta víctima, a los padres de familia y hasta vecinos de la calle donde supuestamente ocurrió el intento de secuestro. Sin embargo la Policía explicó en un comunicado que había inconsistencias en el relato de Daniela, de 18 años de edad, quien, según su versión, intentaron raptarla en dos ocasiones, anteanoche y ayer mismo, por hombres que la perseguían en camionetas. La policía concluyó que se trataría de un problema de índole personal, ya que la joven conoce al presunto acosador. El jefe policiaco, Roberto Pacheco Aranda, dijo que hay ciertas declaraciones no muy claras; sin embargo, dijo que seguirán con las indagatorias.— W.U.C.

Denuncia a vecinos por hostigamiento

Leydi Chim, vecina del fraccionamiento Villas de Hacienda de Motul, denuncia el calvario que vive con sus vecinas que le hacen la vida de imposible, por lo que interpuso una denuncia ante la Fiscalía, asentada con el folio AI/307/2020, contra quien resulte responsable por amenazas de muerte, difamación y agresiones verbales.

Explicó que los malos tratos que recibe de sus vecinas se deben a que la tienen en mal concepto por vestirse correctamente para ir al templo, y no ser como ellas “que son borrachas y malhabladas”.

“Tengo 10 años viviendo en este fraccionamiento, en la calle 41 entre 30 y 34; ellas llegaron invadiendo casas abandonadas, pero aún sabiendo que están mal, se comportan mal con los vecinos”.

Entre los denunciados, dijo la afectada, están Teresa Tamayo León, Carmen Cauich, Juan Cauich, Natalia Pech Osorno y otra persona de nombre Antonia, quienes todo el tiempo la hostigan.— MCT

En Izamal, lesionadas dos motociclistas

Ayer por la mañana, en la calle 49 con 26 de Izamal, se registró el choque de un auto contra una moto, y vecinos pensaron lo peor, dado el ruido que ocasionó el accidente, que se registró cerca de las 10:30.

El vehículo ligero era conducido por Zoila Herrera Toh, quien tenía como acompañante a Aurora Toh.

Ambas fueron trasladadas a un hospital de la ciudad para su valoración médica ya que cayeron al pavimento.— José Candelario Pech Ku

Chocan a patrulla de Dzidzantún por prisas

En Dzidzantún, por ir de prisa al mando de una camioneta de color azul, Guillermo Torres Campos, no respetó la señal de alto e impactó su vehículo contra una patrulla de la Policía Municipal, que circulaba con preferencia.

El percance arrojó saldo de solo daños materiales.

Los hechos se registraron ayer martes, alrededor de las 11:20 de la mañana, sobre la calle 15 con 12. Torres Campos chocó la unidad 1357, pero para su fortuna el hecho no pasó a mayores.— JUAN MANUEL CHAPA CANTÚ

