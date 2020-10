Policía en corto

Ama de casa halla a cocodrilo en su patio

En Dzilam de Bravo, un tremendo susto se llevó Nelia Garrido Gómez cuando salió ayer por la mañana al patio de su casa, en la calle 27 entre 6 y 8 de la comunidad, para alimentar a sus gallinas.

Debido a que el terreno se inundó por las intensas lluvias, se percató que “algo” se movía entre el agua, y grande fue su sorpresa al comprobar que se trataba de un cocodrilo de 1.20 metros de largo.

Repuesta del susto, de inmediato la mujer dio aviso a la Policía Municipal, cuyos elementos llegaron al predio en el momento en que el reptil se dirigía al gallinero. Los agentes capturaron al cocodrilo para después dejarlo libre en su hábitat.— Juan M. Chapa Cantú

Roban moto en pleno centro de Motul

Alan Joel Noh Koh denunció que fue víctima de los amigos de lo ajeno, quienes le robaron su motocicleta, la cual dejó estacionada en el centro de Motul. “Anteayer por la mañana se me perdió en el área del bazar, frente al puesto de las maquinitas, donde la dejo estacionada cuando voy a trabajar a Mérida; al regresar me llevé la sorpresa que ya no estaba”, comentó.

Dijo que la moto es una Italika 125 cc, color azul con blanco, modelo 2016. El afectado pone a disposición de los lectores el teléfono celular 99-13-40-68-79 para cualquier información.— M.C.T.