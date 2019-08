Policía rescata a agresor

Hijo de una edil hirió a vecino de Seyé en la cabeza

SEYÉ.— Cuatro camionetas de la Policía Estatal arribaron a Seyé para rescatar la camioneta Ford placas YT-5219-A, propiedad de Armín Mendoza, hijo de la edil secretaria de la Comuna, Herminia Mendoza Bonilla, luego que los pobladores impidieron que él huya, ya que, según testigos, agredió a José Isidro, de 38 años de edad, vecino de la comunidad.

Testigos aseguran que Armín Mendoza, en compañía de otros sujetos, agredió a José Isidro, le tiró una bicicleta encima causándole una herida sangrante en la cabeza y luego el agresor intentó huir a bordo de su camioneta, pero se lo impidieron varios vecinos.

“Vino la Policía Municipal y se llevó a Armín; al herido, después de mucho rato, lo llevaron a la clínica (del IMSS) de Acanceh en la camioneta que funciona como patrulla. Ni siquiera usaron los vehículos de traslado médico, lo tiraron en la cama de la camioneta (a José Isidro) y se lo llevaron estando inconsciente”, señaló una hermana del lesionado.

Los policías municipales, al no poder llevarse la camioneta, la custodiaron, mientras unas 50 personas exigían justicia.

Un tal Feliciano…

Un oficial municipal dijo que el conductor de la camioneta responde al nombre de Feliciano, quien “ya está detenido”. Sin embargo, los testigos aseguraron que fue Armín Mendoza quien conducía dicho vehículo.

Después de aproximadamente 40 minutos arribaron a la población cuatro camionetas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado, al mando de un comandante que se identificó como “Coral” y que informó que se llevaría la camioneta para resguardarla en el Palacio Municipal, pero la gente le dijo que no debía llevarse la unidad vehicular, ya que estaba involucrada en un hecho de sangre.

“Coral” y Alberto Couoh, alias “Monstruo”, comandante de la Policía Municipal, discutieron con quienes pedían la presencia de agentes de la Fiscalía General del Estado para dar fe de los hechos.

“Usted tiene que ir a poner la denuncia; si no lo hace, ya no va a pasar nada. Yo tengo bajo mi resguardo ahora la camioneta y me la voy a llevar al Palacio para ponerla bajo custodia”, señaló “Coral” a la hermana del agredido y lesionado.

Algunas personas le indicaron al comandante de la SSP que debía llegar una grúa al lugar para que se lleve el vehículo.

Pero el comandante dijo que la grúa iba a tardar 40 minutos en llegar y por eso se tenía que llevar la camioneta a un costado del Palacio Municipal, ubicado a 100 metros del lugar de los hechos.

Allí, dijo “Corral”, la camioneta estaría disponible para la grúa.

Sin embargo, luego de pasar apuros para poner en marcha el vehículo, las cuatro patrullas de la SSP custodiaron el vehículo y, en vez de llevarlo a donde prometieron, a toda velocidad pasaron por la comandancia, donde subieron a Armín Mendoza, y salieron con rumbo desconocido pisando el acelerador.

Engañados

“Nos engañaron como… solo querían borrar toda evidencia de este hecho de sangre para que, aunque haya denuncia, el culpable salga libre sin problemas”, señaló una persona que presenció cómo los oficiales se llevaron la camioneta sin cumplir ningún tipo de protocolo en casos como éste.

Como mudo testigo de los hechos quedó la mancha de sangre resguardada con conos de plástico que colocó la Policía Municipal una hora después de los hechos, por indicaciones de los policías estatales.— Megamedia