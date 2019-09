Policía se pasa el alto y ocasiona accidente; dos mujeres heridas

OXKUTZCAB.- El conductor de una unidad de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado se pasó un alto y chocó contra dos mujeres que viajaban en una motocicleta. El incidente ocurrió esta mañana en la calle 53 de la colonia San Esteban.

El patrullero Luis A. U. T. circulaba sobre la calle 64 de Sur a Norte. Al llegar al cruce con la calle 53 no respetó el alto e impactó contra una motocicleta Italika de color negra, que estaba conducida por Raquel B. C. C., de 20 años de edad y la menor Y. C. C.

Trasladan a lesionadas



Las tripulantes de la motocicleta recibieron auxilio de los paramédicos de la ambulancia de la SSP y las trasladaron al IMSS-Bienestar. Ambas presentaban contusiones y la aseguradora se hará cargo de los daños. – MEGAMEDIA