Policías en paro; les deben su aguinaldo

CHICHIMILÁ.— Molestos porque no les pagaron sus aguinaldos, 25 de los 32 policías de este municipio realizan una protesta en el patio donde se encuentra la dirección de la corporación.

Los oficiales acusan al alcalde Samuel Uc Poot de no proporcionarles las herramientas y equipo necesarios para hacer su trabajo, incluso solo funcionan cuatro de seis patrullas, lo cual resulta insuficiente para vigilar la cabecera y las comisarías. Encima, les limitan la gasolina.

Desde diciembre pasado los agentes se dieron cuenta que los días iban pasando y el alcalde no les pagaba su aguinaldo, correspondiente a 40 días de salario, siendo un total de $6,133 a razón de $153 de sueldo diario, por lo que acudieron para plantearle su molestia.

Según explicaron, el alcalde les argumentó que no le están llegando recursos porque el municipio es gobernado por el PRI y el gobierno estatal es panista, por eso no le mandan dinero suficiente para subsanar estos pagos.

Los elementos dijeron que no creen esa versión, pues por ley todos los municipios son atendidos de acuerdo con su presupuesto. Por ello, le alegaron que su argumento es falso.

Pese a ello, denunciaron, el concejal no les quiere pagar, terminó el año y no les cumplió, por lo que acordaron entre los 32 elementos iniciar un paro de labores, pero siete de ellos dieron marcha atrás y no se sumaron.

Ayer miércoles acudieron a las siete de la mañana para comenzar el paro de labores. Al parecer el alcalde Uc Poot ya sabía de la protesta y de inmediato destituyó al director, Julio Francisco Tun Che. En su lugar nombró a Francisco Acosta Puc, uno de los que elementos que desistieron de manifestarse.

El primer edil también destituyó a otros seis policías: Luis Fernando Chi Tuz, José Alfredo Teh Meneses, Alfredo Elías Herrera Medina, Daniel Heriberto Tuz Ay, Luis Enrique Ek Martín y Manuel Jacinto Cahum Uc, a quienes no querían dejarles entrar en el patio de las oficinas de la dependencia municipal.

Los uniformados comentaron que ganan $2,300 a la quincena, lo cual consideran un salario raquítico tomando en cuenta que laboran 24 por 24 horas; es decir, salen 17 y entran 15 elementos.

Por cierto, manifestaron, esa cantidad no es suficiente para cubrir todo el municipio, entre ellos comisarías que se encuentren retiradas de la cabecera.

Los manifestantes señalaron que el alcalde probablemente se está gastando el presupuesto del Ayuntamiento, ya que tienen a más de 30 “aviadores” en la nómina, incluso varios de ellos son familiares del concejal, por lo que el nepotismo se hace presente en esa administración.

Se trató de hablar con el alcalde, pero en el departamento de atención de la Comuna se informó que no estaba porque había viajado a Mérida y no tenían conocimiento de a qué hora llegaría.—Juan Antonio Osorio

Posturas

Algunos de ellos comentaron que el municipio estará sin seguridad mientras el alcalde no responda a su petición; otros dijeron que pese al paro podrían salir a cubrir cierta emergencia si es necesario, pues entienden que el pueblo no se puede quedar sin vigilancia ni vialidad.

Gasto

Los policías denunciaron que no cuentan con equipos necesarios para hacer su trabajo, de hecho ellos mismos han comprado algunas cosas para su propia seguridad.