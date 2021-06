Policías estrenan uniforme bicolor

Partes reflejantes suplen el chaleco en Valladolid

VALLADOLID.— Con nuevos uniformes salieron a las calles los elementos policíacos, y en el caso de vialidad, la camisola, en la parte de los hombros, pecho y espalda les anexaron el color amarillo, con el objeto que ya no utilicen los chalecos fluorescentes que antes usaban y que les resultaban incómodos.

Como se recordará, el último año de la administración de la ex alcaldesa Alpha Tavera Escalante, los uniformados realizaron una protesta, enojados porque según ellos se compraron uniformes a precios elevados, recursos que llegaron en ese entonces del Programa de Fortalecimiento de la Seguridad Pública (Fortaseg).

En ese entonces, luego de varias reuniones entre un grupo de policías representantes con la ex alcaldesa y la ex secretaria de la Comuna, Didia Marisol Mendoza Arzápalo, se suspendió la manifestación, aunque éstos no estuvieron de acuerdo con las explicación que se les dio en ese entonces.

Posteriormente hubo represalias, pues a los uniformados que encabezaron el movimiento los comenzaron a mandar a las casetas de vigilancia, a otros en los enviaron los cruceros, incluso varios fueron dados de baja, y luego otros renunciaron porque según se dijo los habían degradado y denigrado.

Posteriormente el municipio fue excluido del programa Fortaseg, de tal modo que todos los equipos que se adquirían ya eran con recursos propios del ayuntamiento, hasta que ahora les volvieron a comprar sus uniformes.

Jorge Robledo Rodríguez, director de la corporación, comentó que se adquirieron 256 uniformes completos consistente en pantalón, camisola, gorra y botas, para lo cual el ayuntamiento invirtió de sus recursos propios alrededor de $1 millón.

Informó que dentro de las participaciones municipales hay un rubro para la seguridad pública y fue de ahí que se obtuvo los recursos para adquirir los uniformes. En el caso de los elementos asignados a la subdirección de Seguridad siguen siendo negros totalmente.

Sin embargo en el caso de los de vialidad, se hicieron algunos cambios, y se les anexó el color amarillo en la parte superior del pecho y la espalda, pero fluorescentes, a fin que ya no usen sus chalecos que antes se les otorgaba de manera adicional.

Para los uniformados, usar un chaleco les resultaba incómodo y les ocasionaba más calor, por lo que ahora esa parte ya viene integrada al nuevo uniforme que les dará mayor protección, incluso por las noches.— Juan Antonio Osorio Osorno