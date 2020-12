Policías, libres de Covid-19 en Peto

En Peto, agentes siguen al pie de la letra las medidas

PETO.— A pesar de que han estado en contacto constante con la ciudadanía y de estar varios meses al frente de los filtros sanitarios, hasta ahora ningún elemento de la Policía Municipal de esta población se ha contagiado de Covid-19.

En la dirección de la Policía se informó que se han seguido todos los protocolos de seguridad a fin de evitar que se expongan los oficiales y por eso se les exhorta a seguir las indicaciones.

Cabe señalar que al inicio de la contingencia sanitaria fueron los oficiales los que precisamente estuvieron a cargo de la vigilancia de los retenes de control y eran quienes daban acceso a la comunidad a las personas que ingresaban a la villa cuando estuvo restringido el paso.

Se indicó que a pesar de que están en contacto con la ciudadanía, hasta el momento ningún elemento se ha enfermado de Covid y eso se lo atribuyen a que ha habido disciplina y se han tomando todas las medidas de prevención.

Se informó que se les ha recalcado la importancia de usar cubrebocas, desinfectantes y gel antibacterial, además de mantener las medidas de higiene en todo momento, tanto en el trabajo como en sus casas.

El hecho de que no haya algún agente contagiado de dicha enfermedad se lo han atribuido a que han estado mostrando disciplina, tanto en su trabajo como en sus días de descanso, pues saben que no deben de exponerse y los días que no trabajan solo en caso de ser necesario salen a hacer sus diligencias.

También señalaron que seguirán tomando las medidas de prevención debido a que todavía sigue el riesgo, pues mientras hayan casos de la enfermedad, todas las personas corren el riesgo de contagio.

Cabe recordar que el municipio está considerado como foco rojo debido a la cantidad de contagios que tiene, pues esta en los primeros lugares con mayor incidencia de contagios, incluso en los últimos días se han confirmado varios casos, entre ellos una defunción atribuida a dicha enfermedad.— MEGAMEDIA