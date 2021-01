Policías lo llevan al hospital tras darle una paliza en Tzucacab

“Quebraron una macana en mi espalda”, asegura

TZUCACAB.— Carlos Valentín Cuxim Díaz, de 25 años de edad, asegura que elementos de la Policía Municipal lo detuvieron y golpearon salvajemente, ocasionándole varias heridas, incluso los mismos uniformados tuvieron que llevarlo al Hospital General de Tekax para que reciba atención medica.

Señala que el pasado miércoles 30 de diciembre estaba ingiriendo bebidas alcohólicas en la puerta de su casa, ubicada en la calle 33 entre 50 y 52 de la colonia San Esteban, cuando llegó una patrulla de la Policía Municipal, cuyos oficiales procedieron a detenerlo.

“Había estado chapeando en la puerta de mi casa y me dispuse a tomar una caguama, estaba sentado sobre una piedra cuando llegó la patrulla y me dijeron los policías que los tenía que acompañar.

“Les pregunté el motivo por el cuál querían detenerme y me contestaron diciendo que una persona llamó para decir que me vio tomando y tenía un machete y no sabía qué reacción tendría yo después, por eso habló a la Policía.

“Les quise hacer ver que era lógico que tuviera el machete, pues estaba chapeando, pero ellos insistieron en que me detendrían, por eso opté por entrar en el terreno de mi casa.

“Me pidieron que dejara el machete y les dije que no lo haría, porque además no había hecho nada malo, pero los policías se bajaron y entraron a detenerme dentro del terreno, sin ninguna orden.

“Como no dejaba que me detengan, me comenzaron a pegar con madera y quebraron una macana en mi espalda, al caer en el suelo me patearon y golpearon”.

Agresión a menor

De acuerdo con Cuxim Díaz, su hermanita Galilea, de 17 años, al ver que los agentes lo golpeaban, ella se metió a defenderlo, pero también la golpearon en varias ocasiones, en un brazo y pierna.

“Al final me llevaron detenido y en el camino me fueron golpeando y no dejaron que ningún familiar me viera así; fue hasta hoy (ayer vienes) que me dejaron salir. Por los golpes que tenía me llevaron al hospital de Tekax ayer (jueves) y después le dieron la receta médica a mi mamá para que compre los medicamentos que necesito, cuando fueron ellos que me hicieron todo esto (golpes y lesiones).

“Escuché que decían que querían mandarme al Cereso, pero no lo hicieron porque estaba muy golpeado y no me aceptarían allí”.

Cuxim Díaz expresa que hace responsable a la Policía de lo que le ocurra de ahora en adelante y pide la intervención de Derechos Humanos.

Por su parte, Galilea señala que lo único que hizo fue tratar de defender a su hermano, pues vio cómo lo golpeaban salvajemente y lo pisoteaban en el suelo, pero a cambio recibió golpes de los oficiales.

Donatila Díaz Chi, madre de ambos agredidos, agrega que después de lo sucedido fue a ver al alcalde Javier Cuy Canul para que verifique las agresiones recibidas por su hijo, pero el primer edil le dijo que ya le habían mostraron fotos de su vástago.

“Los hago responsables de lo que le pase a mi hijo, pues lo maltrataron mucho y el alcalde tiene conocimiento de todo y no hace nada.

“Al ver cómo maltrataban a mi hijo me vino el recuerdo de las personas que han muerto a manos de policías y cuyo casos terminan impunes”.— agrega.— Megamedia