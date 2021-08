Policías sacan de la playa a visitantes que no respetaron medidas en Progreso

Foto: Megamedia Foto: Megamedia Foto: Megamedia Foto: Megamedia Foto: Megamedia Foto: Megamedia ❮ ❯

PROGRESO. – Este tercer domingo de agosto estuvo concurrido en los puertos de Yucatán, pues decenas de paseantes se trasladaron a Chelem, Chuburná y Chicxulub, donde las playas no están cerradas este verano. Sin embargo, también fue evidente que muchos no respetaron la sana distancia y que la mayoría no estaba usando cubrebocas.

Policías sacan a visitantes por no cumplir medidas

En Progreso, numerosos paseantes aprovecharon que por la mañana no hubo vigilancia policíaca e invadieron la playa del malecón tradicional, pero poco antes del mediodía fueron sacados por los policías municipales que realizaron el recorrido permanente en los dos malecones, tradicional e internacional.

Desde las siete de la mañana comenzaron a arribar paseantes al malecón tradicional, brincaron las cintas amarillas y se metieron a la playa, muchos lo recorrieron e incluso se bañaron en el mar. Así lo hicieron hasta las 11:30 horas, que fue cuando policías municipales iniciaron su recorrido y los sacaron, con la indicación de que el lugar estaba cerrado al público, pero que podían estar después de las letras de Progreso, en la calle 60 entre 19.

Los agentes comentaron que son las indicaciones de la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) mantener cerradas las playas del malecón los sábados y domingos. Aseguraron que solo cumplían con su labor de evitar aglomeraciones en esta zona.

El día soleado y caluroso invitó a decenas de visitantes de Mérida y otras poblaciones a trasladarse a la costa, los paseantes que llegaron a Progreso solo pudieron caminar en el malecón, por eso se trasladaron a otras playas del puerto, como Chicxulub.

Los paseantes compraron pescado en las pescaderías de ese puerto. Muchos llevaron sus neveras con cervezas y botanas y otros colocaron sombrillas para protegerse del sol.

En los puertos de Chelem y Chuburná también arribaron numerosos visitantes para pasar el día en las playas, unos estuvieron en la zona de espolones y otros se dirigieron al playón de Chuburná, donde hay una extensa playa para el estacionamiento de los vehículos. Las pescaderías de esos dos puertos reportaron buenas ventas, así como otros negocios como la venta de cocos helados y cremitas.