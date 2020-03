Politizan el tema de filtros

Hija de regidora de Morena genera polémica en redes

TIZIMÍN.— A poco más de una semana de haberse implementado en el municipio las medidas sanitarias por la pandemia generada por el coronavirus, el ambiente se torna tenso y genera roces en las redes sociales.

Las restricciones en los filtros sanitarios se volvieron más estrictas pues ahora ya no solo se le impide a los foráneos ingresar a Tizimín sino a los mismos locales que por cuestiones de trabajo se han tenido que ir a otro estado a trabajar.

El acceso se ha complicado para algunos, pues en los retenes el personal a cargo pide como requisito la credencial de elector y si el viajero es de algún municipio cercano le retienen su INE mientras realizan las diligencias en Tizimín, lo que generó problemas ayer pues hay personas que requieren de su identificación oficial para trámites en bancos, cadenas de tiendas como en Oxxo o en el mismo IMSS.

Ayer hubo gente de Quintana Roo que quería acceder a la ciudad tras haber perdido su empleo en la Riviera Maya, pero les pidieron regresar aunque sean de Tizimín y esperar a que pase la contingencia para evitar traer el virus a sus familias.

Los filtros implementados también han causado controversia en las redes sociales y el tema incluso se ha politizado: ayer Lizbeth Hernández Kantún, responsable de apoyos a la educación Indígena en el Estado subió a su cuenta de Facebook su postura en cuanto a los retenes que instaló el Ayuntamiento de Tizimín.

“¿En serio el Ayuntamiento de Tizimín tiene la autoridad de impedir el libre tránsito de los nacionales? ¿Desde cuando pueden violar la garantía de libre tránsito expedida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? No digo que estén alarmados por la contingencia y quieran proteger a la ciudadanía, pero hay que estudiar y leer bastante el derecho Constitucional para tomarse atribuciones que le corresponden únicamente a la Federación”.

Lizbeth Hernández, hija de Lizbeth Kantún Pompeyo, regidora del partido Morena en el municipio, contestó a varios usuarios que le respondieron, como el caso de Eddie de Jesús Pérez quien le escribió: “Es una ley sanitaria hay una pandemia a nivel mundial por lo tanto no pueden entrar a Tizimín” a lo que la funcionaria le respondió: “fundaméntalo”.

Otros usuarios como Bernardo Mezo Gastélum también escribieron: “Mi duda es, yo no tengo INE de Tizimín, por ahora no tengo intención de ir, pero si por alguna situación tuviera que ir, me negarían la entrada a la ciudad donde crecí, vive mi mamá, hermano y sobrinos y pasé la mitad de mi vida?”

El comentario de Lizbeth Hernández generó polémica al grado que Rodrigo Israel Pérez le contestó y tras una ola de comentarios en contra tuvo que eliminar su publicación.

El usuario había posteado en su cuenta: “oiga usted, con mucho respeto le digo: que le sucede? Que tiene en contra de Tizimín? Lo que si me queda claro, es que usted cuenta con la capacidad suficiente para siempre crear polémica con sus comentarios y publicaciones! Es usted la misma persona que criticó en su momento el evento del record guines!!, evento que por cierto causo muchos beneficios a los tizimileños a final de cuenta usted también presumió. Hoy sigue criticando usted las acciones que realiza el Ayuntamiento en beneficio de la sociedad tizimileña, (que por cierto también tu familia forma parte) según su criterio con argumentos lógicos! pero déjeme decirle, y sin ofenderla. “que tenga usted un título de abogada, no quiere decir que todos sus comentarios sean correctos, ni mucho menos la hace experta en temas jurídicos.

“Yo no tengo un título en derecho, pero veo acertada la acción que realiza el Ayuntamiento y a mi humilde criterio, yo no considero que se esté violando el libre tránsito como usted menciona que dice la constitución, todavía usted el día de ayer estaba solicitando aventón en un conocido grupo de facebook de transporte de Mérida a Tizimín, y no veo ninguna publicación en su perfil que diga que no la dejaron entrar al municipio. Hay que ser coherentes y tener un poco de respeto a la sociedad tizimileña para evitar hacer comentarios polémicos, que por cierto usted siempre hace.

“Yo he pasado por los filtros en varias ocasiones, y en ningún momento he visto que las personas que se encuentran en estos lugares tengan alguna intención de bloquear el libre tránsito, lo que se hace ahí según mi criterio, es tomar medidas de control para detectar algún posible caso de coronavirus, y por acceso al turismo, yo considero correcto la acción tomada, porque no sabemos su situación de estancia o si ha estado expuesta al virus. Señorita Liz, por favor, use su capacidad para pensar, me gustaría saber cuál sería su opinión de usted y de su madre en el papel de regidora del Ayuntamiento, si no se estuvieran tomando esas medidas de seguridad? Espero su comentario. Creo que la ley también considera cuestiones extraordinarias, tan es así que hasta los otorgadores de créditos, han anunciado la suspensión de pago, si se puede hacer eso, la ley también debe de contemplar situaciones de interés nacional. Y si no lo hay o no lo contempla, porque no aprovecha mejor el tiempo y su título de abogada para presentar alguna ley o propuesta donde se considere esto y deja de armar las grillas a la que está acostumbrada”.

También David May Mazum contesto: “En serio ya no sabemos que pensar de estos y estas de la transformación de cuarta? Están con el pueblo o entra. Hay un decreto estamos en contingencia. Si es legal para eso existen los tribunales Federales. Pero por simple sentido común yo estoy de acuerdo con las medidas adoptadas por el Ayuntamiento”.— WENDY UCÁN CHAN

