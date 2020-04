Politizan la ayuda emergente

Ex candidato de MC la atribuye al gobierno de la 4T

TIZIMÍN.— La publicación que hizo en su cuenta de Facebook un excandidato del partido Movimiento Ciudadano para la alcaldía de Tizimín fue motivo de polémica ayer en las redes sociales tras afirmar que las despensas entregadas por el Ayuntamiento fueron enviadas por el gobierno federal de la Cuarta Transformación.

La publicación generó una serie de comentarios que dejaron a Pedro Castro Madera, el excandidato, en evidencia e incluso propició que la gente preguntara si en su casa tenía guardadas las despensas “que mandó el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador”.

Uno de los usuarios que le respondió a Castro Madera fue el secretario de la Comuna, Reyes Aguiñaga Medina, quien lo acusó de engañar a la ciudadanía como lo hizo con el supuesto apoyo de viviendas.

La indignación de los cibernautas ocasionó que Castro Madera eliminara su publicación, pero no faltó quien hiciera una captura de pantalla y los reproches continuaron .

El ex aspirante escribió en su cuenta: “Gracias AMLO por las millones de despensas que se están repartiendo en todo México, incluyendo Yucatán y muy en especial Tizimín y sus alrededores donde hay tanta necesidad. Gracias también al personal de todos los ayuntamientos que se están haciendo cargo de su repartición que esperamos sea justa y equitativa”.

En respuesta, el funcionario municipal Reyes Aguiñaga escribió: “Si como tú dices que AMLO ya mandó despensas, creo que tú las estás repartiendo y sería bueno que lo aclararas porque las 20 mil despensas que empezamos a repartir a partir de hoy (por el lunes) por lo menos en Tizimín te informo que se están pagando con recursos propios del Ayuntamiento, no del gobierno federal. Sería bueno que nos digas entonces dónde están esas despensas que estás mencionando, porque te recuerdo que hace unos meses igual jugaste con la necesidad de la gente diciendo que tú manejabas acciones de vivienda y hasta el día de hoy no hay nada de eso, no engañes a la gente”.

Tras el comentario del secretario del Ayuntamiento se sumaron otros más como Karla Aguilar quien puso: “Alguien que pase la dirección, hay que llevar credencial? o solo lo dan porque sí, es apoyo federal, esperemos que lo reparta parejo don Pedro, donde se puede pasar a ver”.

Lupita Marrufo Covarrubias también escribió: “Entonces en su casa las pasamos a buscar, igual lo de las casas metí mis papeles y hasta ahora nada”.

Abimael Cutiz Mendoza le respondió: “Que se aclare por favor, no jueguen con eso, mucha gente si necesita ayuda, si usted lo tiene guardado Pedro Castro haga el favor de decirlo para que se reparta bien”.

Algunos incluso le escribieron a su publicación que si no lo entregaba quemarían su casa tal es el caso de Marifer Cáceres Alor: “Si el Ayuntamiento las está dando y no AMLO pues estoy segura que Pedro Castro las tiene en su casa, vamos a su casa ya vi que pusieron la dirección y si no la da quemamos su casa”.

Tras la andanada de reacciones en contra que tuvo su publicación, Pedro Castro optó por eliminarla.— WENDY UCÁN CHAN

