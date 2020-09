''Pollero'' de Oxkutzcab los estafó

OXKUTZCAB.— Berenice del Rocío Pinto Balam, madre de Santos Uriel Cauich Pinto, quien tenía 17 años de edad cuando murió en busca del sueño americano, reveló que fue un “pollero” de Oxkutzcab que contrató por 170,000 pesos para “cruzarlo” a Estados Unidos, pero lo abandonaron en el desierto.

El próximo 25 de octubre Santos Uriel cumpliría la mayoría de edad; su sueño era celebrar su cumpleaños en Estados Unidos, pero no lo logró, falleció en el desierto de Sonora.

Durante su intento por cruzar la frontera, el jovencito escondía su teléfono para comunicarse con su mamá y antes de morir habló con ella.

“El 15 de agosto fue la última vez que escuché su voz, él me habló diciéndome que quería agua, que tenía sed y yo fui a apurar a esa gente (a los “polleros”) y me dijeron que irían por él, pero nunca lo hicieron, ya el martes (18 de agosto) en la madrugada me dijeron que falleció”.