Por $7,200 hay desesperación

Pagan un apoyo federal, pero con tarjeta bancaria

PROGRESO.— Los pescadores ya comenzaron a cobrar los $7,200 del apoyo anual del programa federal Bienpesca, pero solo los que tienen una tarjeta bancaria y están enlistados en el padrón que elaboró la delegación federal de Programas Especiales.

El pago se realiza en la sucursal del banco Azteca, donde en dos depósitos se les paga el apoyo pesquero.

El primer depósito fue de $2,200 y se hizo a principios de la semana pasada; el segundo, de $5,000, se depositó el viernes 12.

Debido a que no todos los pescadores están recibiendo los apoyos, hay desesperación entre muchos de ellos.

Enterados de que ya se paga el apoyo pesquero federal anual, pescadores acuden a las oficinas de Telecomm para averiguar cuándo les toca cobrar.

Pero no hay ningún servidor de la nación ahí.

Se dice que los servidores de la nación están enojados porque el partido Morena no designó al médico Leandro Raúl Alvarado Naal como el candidato a la alcaldía progreseña, sino formó la planilla de aspirantes a ediles con otros que no son militantes y por esa razón no están colaborando en la entrega de los apoyos.

Eventos de gobierno

Pescadores ribereños acuden a los lugares a donde hay algún evento, pues piensan que se trata de la entrega de los $7,200.

Debido a que del 1 de febrero al 31 de marzo hay veda de mero, no tienen trabajo ni recursos económicos.

Varios dijeron que el apoyo catorcenal de $1,200 en vales despensas, que el gobierno estatal entrega por la veda del mero, no les alcanza para sus gastos, tienen deudas y lo que necesitan es dinero para la luz, el agua potable, gas doméstico y otros gastos familiares.— Gabino Tzec Valle