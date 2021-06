Por amparo ordenan suspender obra en el cenote Zací

Consideran que causa que cenote se contamine

VALLADOLID.— Adrián Fernando Novelo Pérez, juez Primero de Distrito concedió el amparo que promovió el ex regidor Alberto Pool Poot y ordenó la suspensión de la obra del parador del cenote Zací por considerar que se atenta contra el medio ambiente del cuerpo del agua, ya que según explicó el ex edil se está contaminando el lugar con los trabajos que se llevan al cabo.

El ex regidor recordó que hace ya varios días que presentó un amparo, a lo que le respondieron ayer en la que se indica que respecto a los diversos actos reclamados con fundamento en los artículos 128, 131, 138 y 139 de la ley en materia aplicable, considerando que la parte quejosa (Alberto Pool Poot) acredita su interés legítimo como habitantes de la ciudad de Valladolid, Yucatán, con las documentales exhibidas, para tal efecto, apreciando la naturaleza de los actos reclamados y en apariencia del buen derecho se concede a la parte quejosa la suspensión provisional para el efecto que no se construya la bóveda y no se contaminen las aguas, flora y fauna y demás acciones que puedan resultar en el daño al medio ambiente en los alrededores del cenote denominado Zací.

El ex regidor recordó que ya se destruyó la barda perimetral del área del parador del cenote Zací, y se comenzó a construir otra barda delimitante, justo a unos metros de donde se encuentra la bóveda, en la cual se presume que habrá un área de esparcimiento y un estacionamiento para autobuses, lo cual constituye un riesgo.

Ante esa situación tramitó un amparo, que ahora le respondieron por la autoridad ya mencionada y se pide suspender la obra, en tanto no se acredite lo contrario. La notificación, según informó el propio ex regidor se le hará de su conocimiento al alcalde Enrique Ayora Sosa, según le informaron.

Sin embargo los trabajadores encargados del proyecto, ya destruyeron las banquetas del lado de la barda y de las viviendas y negocios del otro lado de la calle 39 entre 34 y 36, incluso se tiene bloqueado el tránsito vehicular en esa zona, por lo que los conductores de vehículos son dirigidos a las calles 34 hacia el sur y hacia el norte para buscar otras alternativas para seguir hacia el centro de la ciudad.

Esta calle es una de las más importantes, por donde se circula cuando se llega de Cancún hacia el centro, buscando la salida hacia Mérida por la carretera libre, de modo que todos los conductores son desviados por otros lados.

La destrucción de las banquetas de los dos lados de la calle afecta a varios negocios que funcionan en la zona como una llantera, una panadería, los pagos de un servicio de Internet y sistema de cable, ópticas, entre otros, solo por mencionar algunos efectos de lo que se está haciendo.— Juan Antonio Osorio