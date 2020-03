Por contingencia darán apoyos en Ticul

Despensas para 2 mil y exención de un pago en Ticul

Gobierno

TICUL.— Dos mil despensas que el municipio comprará con recursos propios a Diconsa serán destinadas a familias de escasos recursos como parte de las medidas aprobadas ayer por los regidores ante la contingencia sanitaria por el Covid-19.

También, por unanimidad, los regidores aprobaron la suspensión del pago de recolección a partir de esta semana y hasta finales de mayo, como un apoyo a la economía de las familias y empresas de esta ciudad que afrontan la contingencia sanitaria por el coronavirus.

Lo anterior fue avalado ayer por el cabildo, que fue convocado por el alcalde, Rafael Montalvo Mata, como parte de la XXX Sesión Extraordinaria.

El alcalde Rafael Montalvo Mata fue quien presentó las propuestas para la suspensión de cobro de servicio de recolecta de basura y la adquisición de despensas del Programa Emergente de Asistencia Alimentaria.

De todos los regidores que participaron en la sesión, solo Alma Gabriela Castro Valle acudió a la sala de cabildo con cubrebocas.

En su intervención, Montalvo Mata refirió que “hoy la situación que acontece, no solo en Ticul, sino a nivel mundial, nos obliga a tomar estas medidas”.

“Independientemente a las medidas sanitarias, y que tenemos cero casos de Covid-19 en el municipio, estamos en la etapa más álgida de esta pandemia y por eso les invito a tomar otras medidas. No tenemos gran cantidad de ingresos, pero tomamos medidas responsables para ayudar a la sociedad a minimizar sus gastos”.

“Propongo esta suspensión del pago de la recolecta de basura, y el servicio se seguirá realizando de manera normal. Aunque sea un poco, esta es una manera de contribuir con la sociedad. También está el Programa Emergente de Asistencia Alimentaria, un tema que nos preocupa mucho porque hay mucha gente que se queda sin trabajo”.

“Hay muchos que hoy no tienen lo mínimo que se necesita y urge que podamos disponer de los ingresos del Ayuntamiento. Gracias al ahorro podemos tomar este tipo de acciones, si bien el municipio no cuenta con los recursos suficientes como para salir y repartir dinero, sí contamos con los recursos para poder ayudar a 2 mil familias”.

“Este programa consiste en la adquisición de 2 mil despensas con recursos propios y que serán adquiridas en Diconsa, para su distribución a la brevedad entre la población que más lo necesita. Hoy la gente está necesitada de estos apoyos”.

“Seamos objetivos en la repartición de despensas, vamos a ayudar a 2 mil familias con este tipo de apoyos y quiero instruirles a que seamos sumamente objetivos y justos con la repartición; no nos gustaría que se salten casas y que haya gente que lo necesite y no le toque”.

“La necesidad no tiene color, y esto nos pega a todos. Seamos responsables, sabemos que hay gente en desacuerdo, pero lo digo con toda franqueza, preferimos tener un grupo de molestos y beneficiar a 2 mil que no hacer nada. Se privilegiará a adultos mayores, personas con discapacidad y ticuleños que más lo necesiten”.

“Hoy la gente necesita de nosotros, no lo hagamos con tinte político si no con un tinte humanitario. Ayudemos a más gente, que sea una cadena de ayuda; en su momento, buscaremos otros planes emergentes, hay negocios en desesperación, tengan la seguridad de que en el municipio actuaremos de una manera responsable”.

“Ojalá haya dinero para repartir, hoy damos lo que el Ayuntamiento tiene para dar, pero sigamos las reglas y recomendaciones que nos dan, el gobierno ya anunció planes de apoyo para microempresarios, y personas que no tienen ningún tipo de apoyo. Esperamos que la Presidencia de la República lo haga, no caigamos en la desesperación, si caemos no podremos avanzar, como autoridad nos toca hacer los llamados a la calma y manejar todo esto con responsabilidad”.

“Como autoridades no nos vamos a dejar, lo que tenemos que defender a capa y espada es que el coronavirus no llegue a Ticul, pero le pedimos a la gente que seamos conscientes y nos cuidemos”, puntualizó Montalvo Mata.— HERBERT NELSON BACAB POOT

Síguenos en Google Noticias