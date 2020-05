Por Covid-19 se hacen bolas en Panabá y Río Lagartos

Ediles confirman caso; la supuesta enferma lo niega

TIZIMÍN.— En los municipios de Panabá y Río Lagartos hay controversia, ya se hicieron bolas, con un presunto caso de Covid-19 que ambas autoridades de esas comunidades han confirmado pero que la presunta infectada desmiente.

Desde la noche del domingo pasado, el presidente municipal de Panabá, Jorge Jiménez Iuit, emitió un comunicado en línea donde confirmó lo que el gobierno del Estado había dicho en su informe diario en cuanto a casos de coronavirus.

Sin dar detalles, el primer edil panabense se expresó al respecto como un lamentable caso de una persona del sexo femenino que trabaja en el puerto de Río Lagartos y vive en la comisaría de San Juan del Río, perteneciente al Municipio de Panabá.

Jiménez afirmó que la familia de la persona infectada está bajo observación y pidió a la comunidad no entrar en pánico y tomar todas las medidas preventivas.

Incluso dijo que se extremarían los protocolos de salud siendo más estrictos, sobre todo en los filtros sanitarios de Panabá.

El alcalde de Río Lagartos, Érik Alcocer Estrada también hizo lo propio y ayer por la mañana se enlazó en vivo desde su cuenta personal de Facebook para confirmar lo que había declarado el primer edil de Panabá.

“Efectivamente la persona que menciona el alcalde de Panabá trabajó en el municipio y eso me pone en alerta para tomar las medidas pertinentes”, expresó Alcocer Estrada.

Ese caso de Covid-19, refirió, es de una persona de San Juan del Río y estuvo trabajando en la comunidad, por lo que eso lo comprometía a tomar medidas pertinentes para evitar que haya algún caso.

Alcocer dijo que está convencido que deben tomarse las medidas de acuerdo al protocolo, por lo que estaban en espera que llegue gente de la Secretaría de Salud para hacer pruebas.

También pidió a los porteños a estar tranquilos, mantener la calma, pues como autoridad estará vigilante tanto de Río Lagartos como de Las Coloradas.

Los comunicados oficiales comenzaron a causar revuelo en redes sociales y no faltó una usuaria de Facebook quien se delatara publicando “Hola Buenas noches mi nombre es M.N.M.C. y a través de mi cuenta les informo que es total mentira, les hago un comunicado a las personas allegadas con el presidente de Panabá que le informen que pueden hablar con la doctora que me atendió, para que deje de estar difamando, yo no tengo nada de lo que me están inventando".

Esta misma persona incluso publicó una foto y en otras dijo que procederá de manera legal por difamación.

Varios le respondieron que deje de mentir y que suba un video donde se muestre que está sana.

Otros usuarios escribieron que muchos infectados de Covid-19, son portadores y no presentan síntomas por lo que solo les piden que se mantengan aislados en sus casas.

El asunto escaló en las redes sociales y surgieron personas que incluso dijeron que era una cuenta falsa para no alarmar a la ciudadanía tras saber que el gobierno estatal ya había hecho oficial un caso en Panabá.— WENDY UCÁN CHAN