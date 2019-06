“Por descuido casi me matan”

Profesor de Tekax denuncia caso de desidia en IMSS

TEKAX.— En un nuevo caso de presunta negligencia médica, un profesor de esta ciudad casi pierde la vida luego de presentar complicaciones del corazón porque le habrían dado un medicamento en Hospital General Regional No. 2 “Benito Juárez García”, del IMSS, en Mérida, “que no debía recibir”.

El afectado, Wílder Téyer Gómez, en entrevista con el Diario, relató que la semana pasada un médico internista del IMSS de Umán le programó una cita con un cardiólogo de dicha clínica de Mérida, quien fue el que le cambió los medicamentos de la presión que casi le cobran la vida.

En recuperación

“Me mandaron con el cardiólogo porque mi problema de la presión arterial ya tenía ocho meses de estar estable, gracias a los medicamentos que estaba consumiendo. Sin embargo, el médico del hospital Benito Juárez me los cambió, y ninguno de los médicos que me han tratado se explica por qué cambió el tratamiento.

“Confiado tomé el medicamento el sábado, sin pensar en lo que me iba a pasar. Durante el día me sentí mal y con ayuda de mi familia me llevaron inmediatamente a la clínica del IMSS, donde no logré llegar a Urgencias cuando me desmayé.

“Me revisaron por una doctora originaria de Veracruz, quien detectó que mi presión arterial había bajado de golpe, casi no tenía pulso, pero afortunadamente logró estabilizarme, entonces me dijo que el cardiólogo ‘nunca debió administrarme ese medicamento’ pues llevaba ocho meses con la presión arterial estable.

“En un descuido casi me matan con esas pastillas, y por eso quiero hacer un llamado para que los médicos del hospital Benito Juárez sean más responsables con la salud de la gente, y que los pacientes también tengan cuidado, porque no sabemos qué es lo que está pasando. Puede ser un caso aislado, pero a mí casi me cobra la vida”, expuso el docente Téyer Gómez.

El profesor refirió que en la clínica del IMSS de Tekax ya tienen conocimiento de su caso y espera que se investigue para que se tomen medidas, por su cuenta también buscaría apoyo. “Aquí en Tekax siempre me han atendido bien, al igual que en Umán, por eso confiado pensé que en Mérida la atención iba a ser mejor, pero ese descuido me afectó severamente”.— HÉRBERT NELSON BACAB POOT

Caso reciente

En la región se han dado varios casos de negligencia de personal de varios hospitales. Uno de los casos más sonados y recientes es el de Eleazar Emmanuel Tziu Castañeda, de 18 años de edad y vecino de Oxkutzcab.

Fallecimiento

Como se recordará, Eleazar Tziu, joven con capacidades diferentes, falleció en abril pasado en brazos de su madre a las puertas del hospital O’Horán por una aparente falta de atención inmediata.

Seguimiento

La Comisión de Derechos los Humanos del Estado (Codhey) le dio seguimiento a este caso de presunta negligencia en ese hospital de Mérida, y ya se tomaron medidas contra los trabajadores de la clínica que estuvieron involucrados.