Por el Covid-19 no hay agua en Tizimín

En Tizimín hay escasez por el mayor consumo

TIZIMÍN.— Ante la contingencia que existe por el coronavirus o Covid-19, el consumo de agua se ha incrementado en las viviendas, lo que ha ocasionado la baja presión en algunos sectores de la ciudad.

En las partes altas de la cabecera, como en el caso del fraccionamiento Residencial del Parque, así como en las colonias Santa Rosa de Lima y San Francisco, es tan baja la presión que el fluido no sube a los tinacos.

De acuerdo con algunas quejas, hay quienes conectan bombas extractoras a la red, lo que empeora la situación, pues “roban” la presión del agua para otros usuarios.

Otros vecinos que toman el agua de manera directa de la tubería principal de sus domicilios señalan que por las tardes es cuando empeora la presión por lo que han optado por llenar sus tambos o muy temprano o después de las 10 de la noche cuando se restablece la presión.

Al respecto el director del agua potable, Límber Vázquez Dávila, dijo que la alerta sanitaria que existe por el Covid-19 ha ocasionado que las familias se queden en casa pasando mayor tiempo y a su vez incrementando el consumo en el agua.

Por ello explica que si antes cada familia consumía 20 litros en sus hogares, ahora se duplica a 40 pues hay que tomar en cuenta que con la cuarentena nadie está saliendo de la ciudad.

Las bombas trabajan las 24 horas, pero los motores que hay son antiguos, de más de 20 años, y necesitan cambiarse.

El funcionario agregó que el alcalde Mario González González hizo la supervisión de las bombas y se constató que sí están trabajando, pero los equipos ya están obsoletos por lo que se tomó la decisión de adquirir motores sumergible

Los nuevos estarán en la planta matriz de la calle 59 y de la 47, esto con el fin de incrementar la presión.

Por el momento, indicó, se está consiguiendo un motor emergente en lo que llegan los nuevos motores de alto caballaje que se pidieron y deben estar en Tizimín la próxima semana.

También se visita a familias que reportan problemas en sus hogares para tratar de remediar la situación, pues algunos tienen su toma obstruida.

En relación con la alerta por la pandemia por Covid-19, un político panista hace un llamado a las autoridades municipales para crear un protocolo sanitario con los repartidores a domicilio y establecimientos que venden alimentos.

“Me parece bien que el alcalde implemente filtros en la ciudad, fue muy acertado su plan ante la contingencia que estamos viviendo, pero creo que deberían de tomar medidas drásticas con los que reparten tortilla y los que tienen cocinas económicas”, expresó el ex alcalde Pedro Couoh Suaste.

Según dijo, en los últimos días ha observado cómo los vendedores de alimentos a domicilio no tienen el cuidado con el manejo del dinero pues no todos tienen cubrebocas ni guantes.

“Si lo que estamos haciendo es evitar que las personal salgan de sus casas a comprar las tortillas, la única manera es que te lo lleven a domicilio, pero el dinero que manipulan es también una fuente de contagio”.

Según dice los repartidores no tienen ningún protocolo sanitario, eso no lo han atendido las autoridades y hay cocinas económicas donde tampoco se están tomando las medidas sanitarias pues siguen tomando la alerta muy a la ligera.

El ex alcalde dijo que es urgente que se haga algo antes que la emergencia suba a otro nivel.

Couoh Suaste también publicó su sentir en su cuenta de Facebook donde expresó lo siguiente: “El coronavirus es cosa seria, urge concientizar a los expendedores de cocinas económicas y sus repartidores, tortillerías y sus repartidores, y todo aquel que está manejando o distribuyendo alimentos a extremar sus medidas sanitarias, usar cubre bocas y evitar el manejo del dinero sin protección es urgente, en sus manos está la vida de la mayoría de los Tizimileños, por favor!!

Lo publicado en Facebook generó controversia algunos a favor y otros en contra, incluso Bernardo Mezo Gastélum le respondió: “mejor todos aquellos que salieron de viaje se queden en su casa y no salgan, que el repartidor y el dueño del changarro seguramente no han tenido contacto con gente de Italia, Corea, o Estados Unidos en las últimas dos semanas y necesitan subsistir, no romanticemos la cuarentena si tenemos la posibilidad de cumplirla, hay muchos que no tienen ese privilegio”.

Mientras que Tuto Ayala Medina puso: “Los problemas se crean cuando no se aplican las soluciones, ni se ponen en prácticas las actividades de prevención mientras no seamos conscientes de la situación, los problemas pueden empeorar, así que hay que extremar los cuidados y poner en práctica los hábitos de higiene”.

Por otro lado, en Sucilá se averiguó con el alcalde Diego Lugo Interián que los resultados que se le hicieran a un español que estaba en un rancho de ese municipio dieron negativo, es decir fue descartado que tenga coronavirus, sin embargo dice que lo tienen bajo observación.— WENDY UCAN CHAN

