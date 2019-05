Por enorme bache, vuelca con todo y triciclo

SEYÉ.- Con un golpe en la parte derecha de su cabeza quedó don Eduardo Cante después de que su triciclo de pedales volcara en el cruce de la calle 28 entre 31 de esta población.

Según el mismo afectado dijo que, por darle paso a otro vehículo se orilló y, una de sus ruedas se metió al enorme bache, que tiene meses en ese lugar, ocasionándole el percance.



Don Eduardo llevaba cajas vacías de refrescos, los envases terminaron rompiéndose, molesto dijo que “nadie se ocupa de remediar siquiera esos huecos que son un peligro”.



“La presidenta no hace nada, no sabe trabajar, no ha hecho nada por su pueblo, solo gastarse el dinero del municipio” dijo molesto, mientras levantaba sus botellas rotas para llegar a su casa media esquina adelante.-Edwin Canche Pech