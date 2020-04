Por falta de información oficial recurren a redes

Los rumores no reciben eco oficial en Valladolid

VALLADOLID.— Los rumores de más contagios de coronavirus en la ciudad causan alarma en la sociedad, sobre todo por la falta de información oficial, ya que se habla de cuando menos tres personas que han dado positivo, además de la muerte de un taxista originario de Tulum, que fue ingresado desde hace casi un mes en Mérida y que habría fallecido, pero las autoridades no dan detalles de la situación.

De acuerdo con datos que circulan entre la comunidad, se habla de una persona que dio positivo a la enfermedad, que sería diabético e hipertenso, además que habría contagiado a otros miembros de su familia.

Se dice que el paciente fue ingresado en el Hospital, pero no se tienen datos oficiales del caso, aunque los vecinos que viven cerca o en los alrededores de donde lo hacía el presunto caso, manifiestan su preocupación porque las autoridades de salud, además de no informar al respecto no se lleva al cabo ninguna acción para desinfectar la casa o el sector.

Del mismo modo se habla de un médico del hospital que habría positivo y que tuvo contacto con colegas del mismo nosocomio.

Según los datos obtenidos el galeno ya está en aislamiento en el Hospital General de esta ciudad.

Hace poco menos de un mes se habló de un primer caso en esta ciudad y se detectó que fue un taxista de Tulum que llegó ya contagiado, que de inmediato fue enviado a la ciudad de Mérida para su atención, pero luego de muchos días no se recuperó. Su fallecimiento ocurrió en Valladolid.

Con ese fallecimiento, el número de casos mortales por Covid-19 en esta ciudad se elevaría a cuando menos 12, pero las autoridades no han informado al respecto.

Ante estas versiones la sociedad está cayendo en pánico y las redes sociales se han convertido en el único medio donde se alerta a las familias que viven cerca de donde se supone que se encuentra cada uno de los casos que supuestamente han dado positivo.— Juan Antonio Osorio Osorno DiariodeYucatan