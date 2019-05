Por hoyanco acaba herido

Furioso, arremete contra alcaldesa hombre de Seyé

SEYÉ.— Con un golpe en la cabeza quedó el señor Eduardo Canté después de que su triciclo se volcara en el cruce de la calle 28 con 31 de esta población.

De acuerdo con el mismo afectado, por darle paso a otro vehículo se orilló y una de las ruedas de su triciclo se fue al enorme bache que tiene meses en ese lugar, ocasionándole el percance.

“Don Eduardo” llevaba cajas vacías de refrescos, las cuales se rompieron.

Molesto, dijo que nadie se ocupa de remediar siquiera esos huecos, por el hoyanco en el que cayó, que son un peligro.

“La presidenta no hace nada, no sabe trabajar, no ha hecho nada por su pueblo, solo gastarse el dinero del municipio”, dijo visiblemente furioso, al mismo tiempo que levantaba sus botellas rotas para llegar a su casa, media esquina adelante del lugar del accidente.— Edwin Canché Pech

De un vistazo

Dónde fue

El accidente ocurrió en la calle 28 con 31 de Seyé, donde hay un tremendo hueco, al parecer consecuencia de la falta de mantenimiento que las autoridades deberían darle a la carpeta asfáltica.

Lesionado

Como consecuencia de la volcadura de un triciclo, Eduardo Canté resultó con un golpe en la cabeza y varias botellas rotas. “La presidenta no hace nada, no ha hecho nada…, solo gastarse el dinero del municipio”, dijo.