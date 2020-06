Por líos vuelve la “ley seca” en Calotmul

Clandestinaje otra vez, a raíz de la medida

CALOTMUL.— Presuntos conflictos generados por consumidores de bebidas alcohólicas obligó a las autoridades municipales a sumarse a la disposición de los municipios vecinos que decidieron mantener la “ley seca” hasta el 15 de junio.

En un recorrido por esta población, a 15 kilómetros de Tizimín, se confirmó que todos los expendios de este giro comercial permanecen cerrados y no tienen ni servicio a domicilio a pesar de que hasta la semana pasada la comuna decidió autorizar la venta de cerveza.

Trascendió que fue hace un par de días cuando decidieron que ya no se venda las bebidas debido a que se descubrió que habitantes de los municipios vecinos llegaban en busca del producto y lo comercializaban a precios elevados en sus lugares de origen.

También se supo que hubo quienes llegaban a esta comunidad y se quedaban a consumir y estando bajo los efectos del alcohol se registraban conatos de enfrentamientos, lo que ocasionó que finalmente las autoridades municipales encabezadas por alcaldesa Leticia Camelo tomarán la decisión de retomar la “ley seca”.

Al cuestionar a grupos de ciudadanos consumiendo bebidas alcohólicas para saber en dónde los adquieren, citaron un lugar en la misma comunidad donde únicamente se lo venden a quienes son de Calotmul y que el “ six pack” se los dan en 125 pesos.

Es decir, que al ordenar que se suspenda la venta bajo la modalidad con servicio a domicilio, no faltó quien se abastezca del producto para fomentar el clandestinaje, pero lo que llama la atención es que lo pueden consumir tranquilamente hasta en la puerta de las casas y en grupos de 5 ó 6 personas.

En donde sigue la venta normal es en los puertos de Río Lagartos y San Felipe, dos de los municipios en donde hasta el momento no se registra ningún caso confirmado de Covid-19 lo que le brinda tranquilidad a los pobladores y autoridades.

En ambos casos lo que les afecta es la falta de dinero debido a que durante los días del paso de “Amanda” y “Cristóbal” no han podido salir a pescar y por lo tanto no cuentan con efectivo para productos considerados no esenciales.— ISAURO CHI DÍAZ