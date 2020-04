“Por los suelos” la venta de gasolina

Ganancias bajas de despachadores en Valladolid

VALLADOLID.— La baja circulación vehicular ha ocasionado pocas ventas en gasolineras incluso de más de 50%, lo que se refleja en que las estaciones de servicio se vean semivacías durante el día, y los despachadores, según indican, se aburren por la inactividad.

En días normales las gasolineras registraban un gran movimiento en ventas, incluso había momentos en se formaban filas de automovilistas para cargar combustible; sin embargo desde que empezó la contingencia la clientela disminuyó en las estaciones, de tal modo que la mayoría de los negocios que funcionan en la ciudad se ven casi siempre vacíos desde hace varios días.

Empleados de algunos establecimientos comentaron que la situación es sumamente difícil, pues las ventas han caído en más del 50%, lo que orilló a espaciar el abastecimiento de los tanques de almacenamiento, pues la existencia de combustible les está durando muchos más días de lo acostumbrado.

Comentaron que solo taxis, camiones urbanos y algunos particulares son los que acuden a cargar gasolina, pues la mayoría de los autos están guardados en las casas, debido a que las familias no salen, por lo tanto no hay consumo.

Normalmente en estas fechas de vacaciones, indicaron, a las gasolineras llegaban muchos conductores para llenar sus tanques y continuar su camino a sus lugares de paseo, o en su defecto la gente local también se preparaba para salir de paseo, sobre todo en la segunda semana de vacaciones, pero ahora es todo lo contrario: no hay gente y las ventas están por los suelos.

Los despachadores pasan la mayor parte de su turno sin hacer gran cosa, incluso hay días que solo venden alrededor de $3,000 por bomba, cuando antes podía ser hasta el triple por turno.

Por las noches es peor la situación, por lo que se la pasan durmiendo en cualquier rincón de la estación, y por las madrugadas apenas atienden a uno a dos conductores que salen de viaje de negocios o por alguna necesidad esencial.

Varios de los despachadores, además de su sueldo con salario mínimo tienen comisión sobre venta, pero al no haber movimiento sus ganancias disminuyeron y casi no obtienen para alimentar a sus familias, lo cual les preocupa y no saben hasta cuanto más aguantarán la situación.— Juan Osorio Osorno

