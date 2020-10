Por quinta vez roban casa de septuagenario, en Peto: ''era mi ahorro''

PETO.— Alejandro N.A., de 74 años de edad, denunció que por quinta vez sujetos desconocidos ingresaron a su casa y le robaron.

Los hechos ocurrieron en un predio de la calle 59 entre 30 y 28 de la colonia Trinidad.

Según informa, los robos ocurren de día, pues hoy al salió de su casa alrededor de las 10:30 de la mañana le puso seguro a la puerta y salió; cerca de las 12:30 del día regresó y encontró que la puerta estaba abierta. Además había una antigua coa en el suelo, ese objeto se utiliza para forzar la cerradura.

Los ladrones revisaron sus pertenencias y se llevaron las cosas de valor que tenía. Angustiado dio a parte a las autoridades, sin embargo, asegura que ''al final no pasará nada'', pues ''solo le saldría caro y al final no se buscará a los culpables''.

Denunció que en esa colonia hay muchos ladrones y la vigilancia policiaca es escasa.

''Cuando le reporte lo ocurrido a la policía, vinieron y me preguntaron que me robaron y después se retiraron'', relató la víctima.

''Lo que me enoja es que no es la primera vez que me roban, ya son varias veces. En esta ocasión me robaron $2,500 que era mi ahorro; además se llevaron dos hamacas, una grabadora y cinco pantalones. Todo lo que me llevaron hoy tiene un costo aproximado de 5 mil pesos''.