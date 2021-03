“Por reelección” reanudan obra

Lamentan que se esperen tiempos de elecciones

TUNKÁS.— Luego de varios meses que comenzó la remodelación del parque principal de este municipio, y tras quejas en las redes sociales, el parque principal está siendo de nuevo objeto de los trabajos que estuvieron suspendidos varios meses.

Vecinos del municipio indicaron que al parecer una de las motivaciones para reanudar los trabajos en el parque es porque el alcalde Eduardo Cupul Noh es que busca la reelección.

“Así que de nueva cuenta retomó los trabajos de remodelación del parque central del municipio, tras meses que se iniciaron los trabajos.

“El ingeniero (el alcalde) está tratando de conseguir votos retomando las obras del parque principal, es una pena que piense en su reelección cuando en tres años no hizo nada. Hay calles con baches, vehículos inservibles del Ayuntamiento, aunque creo es muy tarde para mostrar que está trabajando ya son dos años desperdiciados y uno de a medio trabajar”, dijo Juan Canché.

“El municipio tiene mala imagen, hay gente que está de paso en el pueblo y ven un parque destruido y nos comentan que hace meses que lo empezaron a remodelar y no lo han terminado. Tienen razón, (lleva) meses destruido y hasta hace unos días empezaron a volver a trabajar, pero según esto es porque la gente empezó a comentarlo en las redes sociales y hubo más presión, si no, creo (que el alcalde) lo deja a medias la obra”.

“Pero fue plan con maña. Sabe que busca de nuevo ser presidente municipal y deja la obra para la última hora, pero no cabe duda que es una obra buena, nadie está en contra, lo malo es que a meses que la obra inició no se termine. Yo soy de una comisaría y ahí no se hicieron obras, tampoco mandó a componer calles, creo (que) falta más iniciativa al presidente y su equipo que tengo entendido (son) varios no lo van a apoyar para que se reelija, pero eso no es el problema. Llegar a la cabecera municipal y ver el parque así da mala imagen, imagina cómo están las comisarías”, destaca Julio Santos.

De acuerdo con los pobladores, hay espacios públicos como parques infantiles sin atender con pintura desgastada además de la infraestructura en mal estado, los mismos pobladores indicaron que el actual alcalde que busca la reelección lleva varios años en el servicio público, ya que ya fue secretario-regidor en una administración luego fue tesorero municipal, para luego buscar la alcaldía y ahora busca la reelección.— José Candelario Pech Ku