Por saludar a un amigo, automovilista impacta contra un poste

MOTUL.- Un hombre, que conducía en estado de ebriedad, saludó a un amigo y perdió el control de su automóvil, tras el descuido impactó contra el poste de un andador turístico, comercial y cultural del centro de la ciudad.

Fotos: Mauricio Can





El domingo a las 5 de la tarde, un sujeto no identificado circulaba de Norte a Sur sobre la calle 28 entre 27 y 29. El hombre vio a su amigo y lo saludó, quitando una mano del volante. Después perdió el control del vehículo y derribó el poste del andador.

Quiso fugarse

A pesar de que estaba alcoholizado, no quería ser detenido e intentó huir del lugar. Sin embargo su automóvil no arrancó y como el incidente ocurrió cerca de la Policía Municipal, lo detuvieron y trasladaron a la cárcel para el deslinde de responsabilidades.- MAURICIO CAN TEC