Posible conflicto entre autoridades y los locatarios

VALLADOLID.— Las autoridades municipales preparan la calle 32-A para la reubicación de los locatarios del mercado municipal, lo que ocasionaría un conflicto, ya que algunos siguen indispuestos a cambiarse y otros no tienen información sobre el traslado.

Como hemos informado en su momento, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial (Sedatu) pretende invertir en esta ciudad 150 millones de pesos en seis proyectos, incluyendo el remozamiento total del mercado municipal, para lo cual se han realizado reuniones con los locatarios para definir su reubicación.

Se acordó que el traslado será a la calle 32-A, a un lado de la oficina donde funciona el Sistema de Agua Potable, lo que generó la inconformidad de los locatarios porque no todos aceptaron y amenazaron con no cambiarse de lugar debido a que no contarían con las condiciones adecuadas para poder vender sus productos.

Los locatarios desconocen la fecha de reubicación, incluso en su momento tampoco sabían del proyecto del remozamiento del mercado.

El viernes sorprendió a varios locatarios que personal del Ayuntamiento comenzó con el traslado de decenas de tarimas a la calle 32-A, lo que aumentó la tensión entre ellos.

Javier Fernández Arzápalo, abastecedor del mercado, comentó que en su caso no tiene intención de reubicarse en el lugar que determinaron las autoridades y advirtió que resistirá en su puesto hasta donde sea necesario.

Explicó que en todo caso se iría a su casa a crear su propia mesa de venta de carne e incluso afirmó que si le va bien ya no regresaría al mercado.

Por su parte, Gustavo Góngora Centeno, uno de los representantes de los locatarios del mercado, comentó que no le han informado sobre la fecha o días en que se hará la reubicación, de manera que oficialmente no sabe nada.— j.a.o.o.

Desalojo Trabajos

Reyes Aguilar Medina, director de Servicios Municipales, informó sobre el sitio temporal.

Mantenimiento

Dijo que el martes se comenzó a limpiar la calle de reubicación, el mantenimiento a las luminarias y la adecuación de sus puestos.

Servicios

Aclaró que los locatarios estarán cómodos con todos los servicios, baños portátiles y no se les cobrará alguna cuota adicional.