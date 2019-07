Posible remedio

Verificar permisos de carnicerías, ante unas quejas

IZAMAL.— A tres días de las quejas de los abastecedores de esta ciudad, el director de Mercados del Ayuntamiento, Jesús Euán, afirmó ayer lunes que la matanza y la venta clandestinas de carnes son problemas que datan de comunas anteriores.

El jueves, encabezados por su dirigente, Gaspar Bobadilla (a) “Chivo”, los abastecedores exigieron al Ayuntamiento que mejore el rastro municipal y la sección de carniceros del mercado, y que vigile que ya no haya ni matanza ni venta clandestina de carnes en la periferia de la ciudad y comisarías.

Anunciaron que desde ese jueves, los 28 abastecedores del mercado municipal dejaron de pagar a la Comuna la cuota diaria de $10 ($280 al día, $8,400 al mes).

Al respecto, Jesús Euán, director de Mercados y comerciante de pollos, dice que se atienden las quejas de los abastecedores locales.

“Es una situación que no data de esta administración lo del clandestinaje”, alega.

“Lo que debe hacerse es que se pongan las bases de que no se abran más carnicerías en la periferia y que se verifique (que tienen permiso sanitario estatal y licencias municipales de uso de suelo y de funcionamiento) las que existen”, afirma.

“En segundo, ya está prevista la remodelación del rastro municipal; el proyecto, tengo entendido, ya está presentado y los recursos no se han autorizado, y no por el Ayuntamiento, sino que el proyecto es una mezcla de recursos federales y todos saben que la Federación no manda aún ciertos recursos”, añade.

“Se puede decir que en el caso del área de abastecedores se ha hablado con el alcalde (Fermín Humberto Sosa Lugo) y el remozamiento del mercado está programado, todo es paso a paso.

“También aclarar que se ha citado a los abastecedores o al comité (de carniceros) en varias, pero no han asistido. Ignoro el porqué, pero bueno hay disposición de la Comuna de atender el caso”, subraya el funcionario.— José Candelario Pech Ku

Jueves, viernes y lunes

Los 28 abastecedores del mercado de Izamal llevan tres días hábiles sin pagar la cuota de $10 al Ayuntamiento, como medida de presión para que la Comuna atienda sus peticiones.

Granjas y procesadora

Se averiguó que una conocida empresa local, que tiene granjas por todo la entidad y una procesadora de carnes, es la que surte a algunas carnicerías de la periferia de la Ciudad de las Tres Culturas y comisarías, e incluso a pequeñas chicharronerías de Izamal, lo mismo que a bares y restaurantes.