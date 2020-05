Posible víctima de Covid-19

Hacen autopsia a vecino de Tekax tras morir en casa

TEKAX.— Policías municipales se movilizaron ayer jueves en la madrugada por el fallecimiento de una persona con síntomas de coronavirus Covid-19.

Extraoficialmente sería la cuarta defunción por la pandemia en este municipio.

Según una versión, la persona murió de neumonía atípica.

Las autoridades de salud aún no identifican la causa oficial del fallecimiento, ya que los familiares nunca informaron que presentaba síntomas de Covid-19.

Reuniones

El fallecido fue identificado como Felipe B., de 65 años de edad y docente.

Se dice que a pesar de la cuarentena, él frecuentaba a amigos para jugar barajas en la casa de un tal Amílcar Novelo, donde presuntamente se contagió el también profesor J. Duarte, conocido como “Jícama”, quien está en etapa de recuperación.

Según se averiguó, Felipe B. fue a consultar a la clínica del IMSS y también con un médico particular.

Anteanoche miércoles falleció en su vivienda, en la calle 39 entre 48 y 46 de la colonia Lázaro Cárdenas; le realizaron autopsia porque no estaba reportado como enfermo de Covid-19.

En la ciudad, la noticia del ceso corrió como reguero de pólvora durante las primeras horas de ayer, luego que elementos de la Policía Municipal de Tekax llegaron a dicho predio para atender el reporte del fallecimiento.

La calle se cerró por completo para hacer las diligencias, como marca el protocolo para cualquier deceso que ocurra en la fase tres de la emergencia por Covid-19.

Los oficiales llegaron con todas las medidas y equipo de protección para salvaguardar su integridad física.

Cifras oficiales

Hasta ahora, de manera oficial en el municipio se tiene el registro de dos decesos por la pandemia.

La doctora Arelis Caamal Cauich, responsable de la línea de la salud, señaló que cuando les reportaron el caso de Felipe B. como sospechoso, hace seis días, se comunicaron inmediatamente con sus familiares, quienes dijeron que un médico particular le daba seguimiento al estado del paciente.

“Nosotros le sugerimos a este señor que acudiera a la clínica del Issste, pues era derechohabiente; se le aplicó el cuestionario y nos informaron que no presentaba fiebre ni tos, solo un dolor de garganta y era tratado por un médico particular, así que no tenemos los informes de cuál fue el motivo de su fallecimiento”, detalló.

El alcalde Diego Ávila Romero dijo que como no le hicieron la prueba de Covid-19 al paciente antes de fallecer, este caso no aparece en las estadísticas del sector salud estatal.

“No es que estemos guardando información”, aseguró el primer edil, quien agregó que los familiares del difunto ya son monitoreados y les realizarán la prueba de Covid-19.

“La gente debe tener confianza y decir las cosas como son. Si una persona presenta los síntomas lo debe notificar para que se lleven los protocolos necesarios y prevenir más muertes”, dijo el alcalde.— Megamedia / Arnulfo Peraza Rodríguez