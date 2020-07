Positivos a Covid-19 andan en las calles en Muna

Contrariado por los nuevos casos de Covid-19 que se reportaron en la villa, el alcalde de Muna, Rubén Carrillo Sosa, hizo anoche poco después de las 9:30 una transmisión por Facebook en la que, entre otras cosas, dijo que ha visto a personas que han dado positivo a la enfermedad que andan libremente por las calles y les recordó que esa acción está penada con una multa muy fuerte y hasta a la cárcel pueden ir a parar, si sobreviven, claro.

El primer edil advirtió también que, como la enfermedad ya se salió de control sometería a la aprobación del Cabildo medidas como que los expendios de cerveza no abran sábado y domingo, y que ya no entren cobradores de financieras.

Cierre a las 8 de la noche

Carrillo Sosa dijo que no quiere tomar la determinación de ordenar que se cierre todo a las 8 de la noche, pero que si es necesario lo hará, todo para frenar los contagios de la enfermedad.

“Que si Derechos Humanos… que venga Derechos Humanos (y le diría) pues resuelve tú el Covid, a ver si ellos pueden ayudarnos con algo.

Sin cerveza fines de semana

“El Covid solo tiene una medicina: ¡quédate en casa!, no salgas, es así, quédate en casa no hay más, cubrebocas, lavado de manos, no visites a nadie, que no te visiten.

“Vamos a regresar a lo mismo, voy a cerrar más el municipio. Se plantearán medidas preventivas para que apruebe el cabildo, como probablemente que cierren sábado y domingo los establecimientos de cerveza”.

Dos pasajeros por taxi

El presidente municipal les recordó a los taxistas que solo pueden llevar a dos personas, con cubrebocas.

“Sé que (no) es mucho. ¡No compren chevas y con eso nos dan para todos!”.

Dijo que médicos han hecho llamados para que a las consultas acuda solo una persona, o si es un menor, acompañado de un adulto.

¡Quédate en casa!, es hora que tomen en serio esto, ¡vean cómo se está muriendo la gente!, ¡No se van a acostumbrar a vivir con el virus!, tenemos que adaptarnos a vivir con él ¡no acostumbrarnos! A la fuerza no entra el zapato" Rubén Carrillo Sosa, alcalde

“Tal vez tendremos que decirles a los cobradores que no vuelvan a entrar, pero ustedes (los ciudadanos) ayuden quedándose en casa.

“No hay vacuna, no hay medicina, cuida a tu familia, a ti mismo, no hay otra. Aunque te rompas la cabeza, aunque insultes, aunque agredas alguien, no tiene la culpa (de que se haya infectado). Alguien salió o alguien te lo llevó (el virus). Perdimos todos, empecemos de nuevo y con ganas”.

Derechos Humanos…

“No quiero pedir que se cierre todo a las 8 de la noche como en otras comunidades, pero si es necesario lo haremos. Que si Derechos Humanos… que venga Derechos Humanos (y le diría) pues resuelve tú el Covid. A ver si también ellos pueden ayudarnos con algo”.

A los que presenten síntomas de la enfermedad les recordó que hay que avisar a tiempo.

“No niegues que tienes la enfermedad, ¡es Covid! habla a tiempo, acude a tiempo (al médico). ¡Acuéstate, cuídate, no salgas!

Multa o cárcel

“Algunos positivos están andando, ya los vi, ¿los meto a la cárcel? sé que está penado, pero no voy a hacer eso tampoco. ¡Está penado! Si eres positivo y estás andando ¡está penado!, es una multa muy grande, hasta cárcel puede significar, pero no se trata de eso, ¡quédate en tu casa!”, insistió.

Sobre quejas que ha habido con la repartición de despensas dijo que se las mandan, pero “nunca llegan completas, yo tengo que aportar y ahorita me están rebasando porque hay necesidad en otros lados”.