Postura del arrendatario de “Mocambo” sobre el fatal accidente

Postura del empresario Carlos Baeza ante el accidente ocurrido en progreso

PROGRESO.- A través de las siguientes declaraciones, el empresario Carlos Baeza manifestó su postura frente al accidente ocurrido en Progreso, cuando se derrumbó la marquesina del restaurante bar “Mocambo”, del que era arrendatario. En el incidente fallecieron tres personas.

A la sociedad progreseña, prensa y opinión pública:

Acerca de los lamentables hechos del día 17 del presente mes, manifiesto lo siguiente:

Desde que tuve conocimiento de lo ocurrido, procedí a ponerme en contacto con las personas afectadas para responder por lo que legalmente a mí concierne, y me he puesto a disposición de las autoridades para colaborar con las investigaciones, todo esto a través de mis abogados.

En ningún momento he desatendido lo que jurídicamente me atañe, en mi papel de arrendatario del predio y en cuanto a la operación del establecimiento “Bar Mocambo”. Por el contrario, he estado al pendiente y a disposición de las autoridades del IMSS, Secretaría de Salud y H. Ayuntamiento del Municipio de Progreso, en primer lugar, para que las personas lesionadas fueran atendidas médicamente.

Asimismo, se ha entrado en contacto con los deudos de quienes lamentablemente perdieron la vida, a quienes me uno solidariamente en esta pena, para responder como corresponde.

Soy un yucateco dedicado a actividades empresariales desde hace 21 años y siempre mi objetivo ha sido generar empleos dignos y ser de utilidad a la sociedad. Al enterarme de los sucesos del día 17 pasado, procedí a afrontar mis responsabilidades como empresario que soy, sin utilizar tribunas de medios para no generar especulaciones ni amarillismo, por respeto a las familias afectadas y por respeto a mi propia familia, así me he conducido y así me seguiré conduciendo.

En las últimas horas han circulado todo tipo de rumores y afirmaciones falsas que lamentablemente utilizan el dolor de las personas y han generado afectaciones a todas las familias que atravesamos este difícil momento.

Ante esto, hay que recordar que la Fiscalía General del Estado ha abierto una investigación, y reitero mi disposición a colaborar en todo cuanto lleve al esclarecimiento de los hechos. Es lo que corresponde legalmente y es lo que debe ocurrir para que no se lucre con los hechos.

Como empresario, seguiré cumpliendo con lo que me atañe y mi prioridad son las personas afectadas. Como padre de familia y como creyente en Dios sé que nos dará a todos, fortaleza para salir adelante.

Carlos Baeza Manzanero