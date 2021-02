Precandidata del PAN niega que ayudó a Margarita a vacunarse

Precandidata del PAN alega que es golpe de rivales

MOTUL.— Aremy Beatriz Mendoza Cuevas, precandidata del PAN a la alcaldía de Motul, negó que haya gestionado que se vacune contra el Covid-19 a Margarita “La diosa de la cumbia”.

También negó que la haya traído a la ciudad para que la vacunen contra el Covid-19.

Aremy Mendoza es además directora de Apoyo a la Mujer y Grupos Vulnerables de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder) del Estado, según el organigrama de la misma Seder en internet.

La cantante Margarita, según su biografía en internet, nació en Medellín, Colombia, el 3 de octubre de 1960. O sea, tiene 60 años de edad.

Anteayer circuló en Facebook la denuncia de que Aremy Mendoza trajo a bordo de su camioneta a Margarita “La diosa de la cumbia” y que la cantante se vacunó contra el Covid-19 en el Issste de esta ciudad.

Usuarios de Facebook recordaron que a esta ciudad el domingo 14 llegaron 5,260 dosis de la vacuna antiCovid-19 exclusivamente para los adultos de Motul que tienen 60 años o más de edad.

Criticaron que mientras a vecinos de otras comunidades yucatecas que llegaron a Motul por la vacuna les negaron la dosis, Margarita, sin ser motuleña ni yucateca, fue vacunada en esta ciudad.

El viernes 19 a las 4:44 de la tarde, Aremy Mendoza publicó en su cuenta de Facebook: “Una hermosa satisfacción la de hoy, una gran señora, la diosa de la cumbia Margarita, y nuestra paisana Balita Balam, hermosas mujeres, acompañadas de una buena amiga Nelly Ar. Gracias por esa bonita visita. Motul les espera siempre con los brazos abiertos”.

Entrevistada a raíz de la polémica por la vacunación de la cantante extranjera en Motul, Aremy Mendoza dijo: “Tengo entendido que ella aprovechó las dosis sobrantes para aplicársela, como lo hicieron varias personas foráneas que llegaron a esperar una oportunidad”.

Narró que el viernes 19 conoció a “La diosa de la cumbia” por medio de su amiga Nelly Abreu, panista de Mérida, quien fue quien trajo a la artista para esperar la oportunidad de aprovechar las dosis sobrantes.

“Ese día, aprovechando que estaban en Motul, Nelly Abreu me llamó a las 4:30 de la tarde para saber dónde puede almorzar; ante eso le dije que me espere 10 minutos, que venía llegando a la ciudad luego de una visita al dentista, y que podría comer con ella.

“Me esperó frente a la iglesia, luego fuimos a un restaurante, pero se encontraba lleno; ante eso, le pedí que vayamos a mi casa a almorzar, y es cuando me dice que está con Margarita “La diosa de la cumbia” y que le preguntaría, pero no acepto porque tenía prisa por volver a Mérida”, expresó.

En ese momento, agregó, le pidió a su amiga que le presente a la cantante y le pidió que se tome una foto con ella, y junto con su hija entraron al vehículo de la artista para la selfie, y con la misma se retiraron, pero no se habló del tema de la vacunación.

Aseveró que la están difamando y es un golpe político de sus contrincantes (aspirantes a la alcaldía).

Si tienen pruebas...

“Si tienen las pruebas de lo que dicen, que llevé a la artista para que le pongan la vacuna, que las presenten; no creo que los empleados del Ayuntamiento que ayudaron en el operativo de las vacunas no lo hagan apenas me vean”, dijo la panista, en alusión a que el PRI gobierna Motul.

Por último, alegó que si a “La diosa de la cumbia” la vacunaron es porque cuenta con la edad y cumplió con los protocolos para acceder a ella y no por influencias.

En la denuncia publicada anteayer en Facebook se indicó que la cantante Margarita dijo que su vivienda se ubica en la calle 24 entre 21 y 23 de esta ciudad.

La vacuna contra el Covid-19 se aplicó del lunes 15 al viernes 19 en las clínicas del IMSS, Issste y Centro de Salud de esta ciudad.— Mauricio Can Tec/ Flor Estrella Santana