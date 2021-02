Precandidato “por aberración del destino”

Más división en el PRI tras elección de Romero Ávila

TEKAX.— Después de un estira y afloja, en el último día de la precampaña, Fernando Romero Ávila fue nombrado precandidato del PRI a la alcaldía de este municipio

El presidente del Comité Municipal de ese partido, Ariel Garduño Buenfil, confirmó que Romero Ávila fue nombrado anteanoche por la Comisión Estatal de Procesos Internos del PRI como precandidato único, anteanoche viernes, y esperaba la unidad en el instituto.

Sin embargo, Carmen Navarrete Navarro, quien era aspirante a abanderar al PRI, expresó en entrevista que Romero Ávila no es precandidato de unidad, es por “aberración del destino”.

Juan Carlos Sánchez Vázquez, otro de los aspirantes, dijo: “Soy respetuoso del nombramiento que realizó el Comité Directivo Estatal del PRI, yo en su momento voy a decidir qué hacer, eso dependerá de los acuerdos, si (Romero Ávila) me invita y me presenta su plan de trabajo veremos qué pasa”.

“Él no suma”

Carmen Navarrete, en una entrevista vía telefónica, expresó:

“Tengo entendido que hasta el momento el Comité no ha decidido, a mí no se me ha notificado nada. Romero Ávila habla de unidad cuando con él no se pueda hacer un pacto de unidad y sin eso no puedes tener éxito.

“Él no suma y no estoy de acuerdo con las decisiones que toma”, puntualizó.

“En la última reunión que sostuvimos yo le propuse que se realice una encuesta en las comisarías y en la cabecera municipal, con su nombre Fernando Romero Ávila (a) “Bacal” y el mío, Carmen Navarrete Navarro, a ver quién es más popular y no aceptó. No es aceptable su conducta, pues en una reunión tres veces le aporreó su gorra al presidente del Comité Estatal del PRI, Francisco Torres Rivas, y le dijo que renunciaba ‘si de acá no salgo con alguna propuesta’. Quiero decir que él no es el precandidato de la unidad, es por aberración del destino”.

“No me sorprende”

Por otra parte, Nancy Martínez Montalvo, quien también buscaba la precandidatura a la alcaldía, expresó sobre el nombramiento de Ávila Romero:

“No me sorprende nada, es el estilo del partido, es su manera y sus intereses, no es la primera vez que lo hacen y lo seguirán haciendo.

“No estoy molesta con mi partido, nada más que pensé que iban a hacer mejor las cosas; por lo pronto, yo seguiré en mis labores de mujer hacendada”, concluyó.

Más nombramientos

También fueron elegidos anteanoche como precadidatos del PRI: Juan José Martín Fragoso (Oxkutzcab), Carlos Daniel Salomón Barbosa (Ticul), Édgar Román Calderón Sosa (Peto), Raúl Francisco Navarrete Machaín (Tzucacab), Marlene Guadalupe Duarte Valencia (Muna) y María Teresa Yérvez Vera (Tahdziú), entre otros.— A.P.R. DiariodeYucatán