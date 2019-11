El deterioro es imparable

Predios coloniales de Valladolid en franco abandono

VALLADOLID.— Ante la falta de un plan oficial para el mantenimiento y restauración de algunas fachadas que están en deterioro, principalmente las del centro histórico incluyendo la Calzada de los Frailes, y en entorno de San Bernardino de Siena, algunos propietarios lo hacen por su propia voluntad, pero hay quienes desde hace años no se ocupan por mantenerlos con buena imagen.

En un recorrido realizado, se pudo observar que en el caso de la Calzada de los Frailes, hay cuando menos tres edificios coloniales que están en condiciones deplorables, incluso no tienen techo, y en el interior ha crecido la maleza, al grado que sobresale en algunas de las ventanas de las puertas también ya en mal estado.

En el entorno de San Bernardino de Siena hay otras tres, de las más de 20 que están en los alrededores del atrio y que presentan cierto deterioro, sin que los dueños se ocupen de darles mantenimiento.

En este sector, los que son utilizados como negocios, son los que han sido reparados y pintados, con colores autorizados por el departamento de Desarrollo Urbano, basados en una paleta aprobada para edificios coloniales.

Más casos

La misma situación se observa en otros edificios ubicados de la calle 44 desde la 35 a la 41, donde hay varios en el deterioro, como el que está en el cruzamiento con la 39, además de otro que está a un lado, donde funcionó hace años un taller donde se fabricaban sombreros, en pleno centro comercial, que es visitado todos los días por cientos de clientes.

En el entorno del primer cuadro de la ciudad, es decir en los alrededores del parque principal se puede observar la misma situación, pues algunos como el edificio donde funciona el Bazar Municipal, cuya pintura ya está descascarada da una imagen deplorable a los turistas que todos los días llega de diversas partes de Quintana Roo.

Ese lugar es un punto donde acuden sobre todos los visitantes nacionales que deciden comer en los locales que allá funcionan.

Sobre la calle 39 entre 38 y 40 hay otros edificios, en malas condiciones, y al menos en uno de ellos aún vive una familia, pero otro funciona como una tienda de chocolate para el turismo y la fachada se ve sucia y en malas condiciones.

Algunos comerciantes del centro de la ciudad señalaron que es lamentable que algunas fachadas del centro cada vez estén en peores condiciones, sobre todo, porque a la ciudad se le conocer como “Pueblo Mágico”, precisamente por sus edificios coloniales, de modo que llegará el momento que no habrá nada que presumir y se corre el riesgo que los turistas ya no vengan, cuando se den cuenta que no tienen nada que admirar, dicen.— Juan Antonio Osorio Osorno