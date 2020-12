Premian el talento

Cuatro jóvenes de Progreso reciben reconocimientos

PROGRESO.— Los jóvenes Fernanda Muñoz Olea, Jordy Alvarado Pacheco, Jorge Cabrera Avilés y Alan Ávila Herrera recibieron de las autoridades municipales reconocimientos por ganar en “Premios Juventud Progreso 2020”, en las categorías Joven empresarial, académico, altruista y talento artístico, respectivamente, de acuerdo con un boletín.

La entrega se efectuó en la sala Juárez del Palacio Municipal, donde acudieron la regidora de Educación, Cultura y Deporte, Patricia Sauri Barroso, en representación del alcalde Julián Zacarías Curi; el director de Deporte y Juventud, Jhonatan Castillo Romero, y la subdirectora de Juventud, Jocelyn Solís Canto.

Los jueces del concurso fueron Dulce María Soberanis Gamboa, de Espectáculos; Yessica Molina Roché, de Educación, y Patricia Rosado González, de Cultura.

Sauri Barroso externó que “estamos reconociendo el talento de los jóvenes que son un ejemplo a seguir y que seguramente dejarán huella de buena voluntad en nuestra comunidad; estos premios son por su destacado desempeño en diversas áreas, pues han aportado su talento y nuevas ideas de crecimiento y desarrollo”.

“Son jóvenes de esperanza queriendo construir un futuro mejor desde sus propios espacios, superando todos los obstáculos y enfrentando los retos de nuestros tiempos, son ustedes labradadores de nuevos caminos de oportunidades para nuevas generaciones. También es justo reconocer el sacrificio de ustedes y de sus familias por conseguir sus metas. Nuestras sinceras felicitaciones a los padres de familia”, concluyó la edil.

Fernanda Muñoz Olea destacó como Joven Empresario por su negocio de bisutería artesanal “Accesorios Fernanda Muñoz”, el cual promueve desde hace seis años y da empleo a cuatro personas. Ha tenido un alcance no solo a nivel estatal, sino también internacional.

Ella expresó: “Estoy muy feliz, la verdad no me lo esperaba, no sabía que mis familiares me habían postulado. A esto me dedico y lo hago con mucho cariño. Yo creo que muchos chicos deberían de intentarlo, no dejarse caer. Siempre tener visión, saber a dónde quieren llegar, qué es lo que quieren hacer. No dejarse caer, si una vez fallaron hay que volver a intentarlo”.

El joven Jorge Cabrera Avilés, quien fue reconocido por su labor altruista en su cuenta MC K-brera Oficial en una página web de vídeos, explicó que “me dedico a hacer rap en el ‘evangelismo’ urbano, llevamos no solo una religión, sino un mensaje de ser mejores personas”, y alentó a los jóvenes como él a no rendirse “no importa de dónde vengas, si tu pones tus sueños y te esfuerzas llegarás alto”.

Por su parte, Alan Ávila Herrera, quien destacó como talento artístico, resaltó que seguirá impulsado al puerto a través de la Orquesta de la Cámara Progreso, de la cual es fundador.

“Este proyecto es para no abandonar el arte y la calidad de músicos que nuestro bello puerto tiene, apoyando a los chicos y chicas que desean continuar haciendo música y que no cuentan con el recurso o los maestros para estas actividades”, indicó.

Jordy Alvarado Pacheco, quien este año igual obtuvo el mérito en el Instituto Tecnológico Superior de Progreso, fue reconocido por sus participaciones en proyectos y concursos enfocados a la ciencia y la tecnología. Ha participado también como expositor y con diversos artículos publicados.