Premios en Motul

Realizan rifa para los que pagaron puntual el predial

MOTUL.— Las autoridades premiaron a los que se pusieron al día en el pago de impuestos al concluir el programa de regularización “Cumple y gana 2020”.

En la tercera y última ronda se rifaron los premios mayores y los ganadores fueron Francisco Huh Puch, de Kancabchén Rancho, quien ganó un refrigerador; Roberto José Torre Riancho, de Ucí, una sala, y Gabriel de Jesús Uitz Basto, de Motul, una moto Italika.

En la segunda ronda, los ganadores fueron: de una estufa Carlos Moo Chim, de Motul; de televisores de 43 pulgadas, Francisco Javier Alonzo y Noh (Motul), Julia Azalia Hernández Herrera (Motul) y Carlos Canché y Canul (Motul); y lavadora Lg, Amelia del Socorro Aké Couoh (Santa Cruz Pachón).

En la primera tanda de regalos, los afortunados fueron: de un ventilador, Lindsey Cristal Pool Koh (Motul), Elda Magaña de Castro (Motul), Javier Aké May (Motul), Obed André Cetz López (Motul), Feliciano Quijano Basto (Motul), Brener Roberto Gamboa Cauich (Motul), Jaime Orlando Gómez Ortiz (Motul), Javier de Jesús Dájer Miguel (Motul) y María Eustaquia May May (Motul); de una parrilla de gas de dos quemadores, Vicente René Avilés Dzul (Motul), Juana María del Socorro Canché Rodríguez (Motul), María de la Cruz May y Pech (Motul), Silvino Cauich y Chan (Timul) y José Luis Cutz Pech (Motul); y de una licuadora, Leticia Holegaria Tec Chin (Ucí), Adolfo Francisco Ortiz Ojeda (Motul), Martina Dzib y Collí (Motul), Luis Manuel Koh Pech (Motul) y José Isidro Tamayo Basto (Motul).

También se entregaron reconocimientos a dos ciudadanos por ser los primeros en cumplir y renovar su licencia de funcionamiento en los últimos dos años: Camilo Campos y Bacelis, en 2019, y Jorge Herbé Marín y Gómez, en este año.

El alcalde Roger Aguilar Arroyo afirmó que los regalos que se rifaron son un premio al esfuerzo que hacen los ciudadanos por pagar puntualmente su licencia de funcionamiento y predial.

Subrayó que gracias a que muchos ciudadanos pagan oportunamente, las autoridades municipales han podido cumplir también con sus servicios a la población, ya que se está trabajando solo con recursos propios porque el Gobierno Federal no ha enviado recursos.

Señaló que las autoridades municipales están cumpliendo con la ciudadanía con servicios como de ambulancias, luz y este año se continuará con el bacheo en 4 kilómetros de calles.

Un dueto y el trío de los Hermanos Villanueva amenizaron el evento.

Entre los regidores presentes en el evento estuvieron la síndico municipal, Diana Gliset Kuk Koh; de Servicios Públicos e Imagen Urbana, Magaly de Jesús Collí Estrella; de Salud y Ecología, José Armando Kuk Chalé, y de Educación, Cultura y Deportes, Siria Irlanda Ayala Campos.— M.C.T.

