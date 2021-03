Prensado en auto cerca de Tixpéual

Por exceso de velocidad choca con un camión

TIXPEUAL.— La falta de precaución ocasionó anteanoche jueves un accidente en la carretera Mérida-Tixkokob, a la altura de la Hacienda Techoh, con saldo de un automovilista prensado.

El guiador de la camioneta Ford Ranger blanca placas YT-5629-C transitaba con exceso de velocidad, no le dio tiempo de frenar y se estrelló por alcance contra un camión de carga que presuntamente salía de una de las empresas de material de construcción ubicadas en ese tramo. El chofer huyó con todo y camión.

El automovilista quedó prensado entre los retorcidos fierros de su vehículo.

Policías municipales y paramédicos de Tixpéual rescataron al lesionado.

Una ambulancia de la SSP trasladó a un hospital al conductor, quien no fue identificado. Sus acompañantes no ameritaron hospitalización.— Mauricio Can Tec