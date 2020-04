Preocupación en Ticul

Alcalde confirma caso de Covid con síntomas leves

TICUL.— Se vivió una tensa jornada en la ciudad luego que, en una videoconferencia, el alcalde Rafael Montalvo Mata confirmó un caso de Covid-19 en el municipio.

De acuerdo con la información proporcionada por el primer edil, el paciente se encuentra estable, con síntomas leves y está aislado en su domicilio.

También dio a conocer que lo atienden desde que comenzó a presentar los síntomas del virus.

Según fuentes confiables, el hombre retornó de Cancún y es integrante de una familia que vende piedras para muros. Montalvo Mata informó que con anterioridad recibieron casos sospechosos. El alcalde pidió no caer en pánico y seguir cumpliendo con las precauciones necesarias para evitar la propagación del coronavirus.

Dijo que no se impedirá la entrada a quien no viva en Ticul o no tenga un motivo de fuerza mayor para entrar.

Por su parte, varias personas han iniciado una campaña para apoyar a numerosas familias de escasos recursos de la ciudad.

En Oxkutzcab, una mujer que peleó con su pareja, quien decidió irse a Mérida, reportó en la terminal de autobuses que una señora tenía síntomas de Covid-19, lo que derivó en la retención de la unidad y la revisión de los pasajeros.

