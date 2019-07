Preocupan matanzas

Piden reportar a sospechosos ante muerte de canes

VALLADOLID.— La matanza de perros está llegando incluso a casas, pues anteayer se reportó que dos perros amanecieron muertos en la cochera de una vivienda en el fraccionamiento Lolbé, lo que generó psicosis entre familias que tienen canes como mascotas.

El viernes publicamos que fueron envenenados unos seis perros, cuatro de ellos en banquetas de la calle 49, cerca del Centro Universitario de Valladolid (CUV), uno en el fraccionamiento Cipreses y otro en Flor Campestre, pero hasta el momento no se ha dado con el presunto responsable.

El mismo día se reportó que una familia del fraccionamiento Lolbé vio que sus dos perros estaban muertos en el garage con los hocicos llenos de baba, por lo que habrían sido envenenados, pero no se encontró evidencia de algún tipo de veneno o alimento que hayan recibido. Debido a que esta situación está creando psicosis entre familias que tienen mascotas y permanecen en el garage, en redes sociales piden a la gente que trate de identificar a algún sospechoso cerca de su casa y reportarlo a las autoridades.

Peligro

Lamentablemente los sábados no se laboran en la Jurisdicción Sanitaria No. 2, sin embargo un empleado de la dependencia comentó que es delicado y peligroso el uso de cualquier tipo de veneno, sobre todo si no se tiene conocimiento necesario para el manejo.

Comentó que es difícil detectar quién está matando perros, pero la Policía Municipal debe aplicar algún criterio para revisar a quien esté en horas de la madrugada cerca de las casas o alimentando a perros en condición de calle.

Varios dueños de perros se ven en la necesidad de meter a sus mascotas en el interior de la casa para evitar que sean envenenados.— Juan Antonio Osorio Osorno