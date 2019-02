Preparado para sembrar la Palabra de Dios en Umán

Dan bienvenida al padre Francisco Mukul Domínguez

UMÁN.— Con una iglesia llena de feligreses del municipio y de otros poblados, y con la presencia del arzobispo de Yucatán, Gustavo Rodríguez Vega, el sacerdote José Francisco Mukul Domínguez recibió la parroquia de San Francisco de Asís de esté municipio la noche del pasado domingo, en donde también hubo un convivió de bienvenida.

Anteanoche, el arzobispo Rodríguez Vega ofició la misa de entrega de la parroquia de San Francisco de Asís de Umán, al nuevo párroco José Francisco Mukul Domínguez en sustitución del sacerdote Ricardo Ruiz Sacramento, quien estuvo seis años como párroco.

A la celebración eucarística asistieron también el vicario Daniel Ortiz, el titular de la rectoría de San Lorenzo, Marcos Méndez Campos, así como otros sacerdotes invitados.

“El nuevo párroco tiene el nombre de Francisco por lo que tiene un buen tocayo en San Francisco de Asís que enseñó que la iglesia debe ser pobre para los pobres, el de construir la comunidad en paz y unidad, es por eso que un sacerdote tiene que pedir porque la paz y la armonía se conserve en su comunidad, por lo que hay que trabajar con la humildad franciscana, así que pidamos por el padre Francisco siga enamorado de la iglesia que es lo que le da sentido a toda la obra cristiana, expresó Rodríguez Vega.

“Quiero agradecer la vocación sacerdotal hace 25 años, por lo que agradezco al arzobispo por la confianza que me da para esta nueva encomienda, así como también a las personas que vinieron de Tecoh, Mérida, Dzidzantún y Progreso, a los que les digo que los amigos no se dicen adiós, sino que solamente cambiamos de sede; vengo que Abalá y siempre Umán ha sido parte de mi vida y vocación sacerdotal; hace 18 años fui vicario de Umán y hoy regreso como párroco”, comento Mukul Domínguez.

“Quiero pedirle a Dios que me conceda alegría, paciencia, sentido del humor, audacia; así que me comprometo a seguir trabajando con el plan diocesano; estoy con y para ustedes con fe y esperanza, sé que aquí en Umán no hay mar, pero sí suficiente tierra para sembrar la palabra de Dios, así que Umán, muchas gracias por aceptarme en su comunidad, concluyo Mukul Domínguez.— Carolina Uc QuintaL