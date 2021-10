Preparan eventos en beneficio de un asilo

Ignoran si habrá charlotada para juntar recursos

TIZIMÍN.— Una de las principales actividades que tiene el patronato de la casa de los ancianos los Tres Reyes es la rifa de novillonas a beneficio del asilo, misma que ya han iniciado las integrantes del grupo altruista.

Cada año realizan la venta de boletos, la mayoría son vendidos en medio de la celebración a los patronos de Tizimín pues la parroquia les da un espacio en la iglesia.

Los fondos que se recaudan sirven para el sostenimiento durante todo el año del asilo, el patronato también realiza charlotada a beneficio durante la feria y la venta de antojitos en el recinto ferial.

Hay buenas expectativas este año de que los fondos aumenten, sin embargo también hay incertidumbre pues no saben si les darán la charlotada por los organizadores de la feria.

Por otro lado, lamentan que no se pueda realizar la venta de antojitos en la expo feria ya que el local requiere de fuerte inversión, pues los techos se vinieron abajo, los baños no están en condiciones, no hay corriente y por lo tanto no cuentan con recursos para darle mantenimiento.

Sin embargo el patronato ha acordado que las ventas las harán a domicilio e incluso la venta de boletos ya comenzó para invitar a la gente que los apoye.

La presidenta del grupo altruista, Esmeralda Cardeña Castro, dijo que los boletos tienen un precio de 30 pesos y los premios a rifar son tres novillonas al primer lugar y dos al segundo, mismas que serán sorteadas el 11 de febrero de 2022.

Los interesados en colaborar puedan comunicarse a los números telefónicos 986 3 40 28 o al número celular 986 86 6 31 15.

Según dijo, las condiciones de salud en la actualidad también juegan un papel importante para realizar la venta de los antojitos en el recinto ferial el próximo año, pues lo que menos quieren es arriesgarse y contagiarse de la enfermedad pues están en contacto directo con las hermanas del asilo y los abuelitos, lo que menos buscan es exponerlos.

Por otra parte dijo que están agradecidos con los ganaderos Manuel Conde Medina, Wilberth Medina Osorio, Leonor Jorge Macari, José Macari Castilla y Juan Conde Mena pues son quienes están donando las novillonas para el sorteo.— WENDY UCÁN CHAN