Preparan retorno escolar

Contraste de opiniones sobre el regreso a las aulas

TIZIMÍN.— El inicio del próximo ciclo escolar es incierto para padres de familia y surgen versiones encontradas ante un regreso a clases de manera presencial.

Para algunos entrevistados, no es momento para que los alumnos regresen a las aulas, pues consideran que deben esperar que el semáforo epidemiológico esté en color verde para evitar un rebrote de contagios de Covid-19.

Sin embargo, hay quienes consideran que la pandemia vino para quedarse y hay que vivir con estrictas medidas sanitarias para no seguir afectado la educación de los alumnos.

El médico Cuauhtémoc Guerrero explicó que aún no hay las condiciones para retornar a las aulas, pues el semáforo sigue en color naranja y los contagios persisten.

Indica que si bien es cierto que muchos habitantes ya completaron su esquema de vacunación, el peligro sigue en los niños, pues el organismo del ser humano es diferente y se podría complicar e incluso causar la muerte.

El médico advierte que el problema es que por el momento no habrá una vacuna contra el Covid-19 para menores de edad, solo para los que tienen de 18 años en adelante.

Señala que aunque se corre el riesgo de un posible atraso escolar, es normal que se tenga que perder un año de clases y no pasará nada malo porque primero es la salud.

Estrés

Leticia Escobedo Fernández, educadora de preescolar, dice que la situación para el magisterio no es fácil, ya que impartir clases a distancia es complicado y genera más estrés no solo para los alumnos, sino para los padres de familia y los maestros.

Sin embargo, dice que también se enfrentan a la presión de las autoridades educativas, que consideran que es momento de volver a los salones solo por el hecho de que muchos de ellos ya se vacunaron contra el virus.

En cambio, el padre de familia Alfredo Canul Canul dice que el coronavirus llegó para quedarse y hay que vivir con la enfermedad, por lo que urge un regreso a clases de manera presencial porque los niños no pueden seguir estancados en su educación. Además, las clases a distancia implican más gastos y no aprenden lo suficiente porque no tienen la presencia de los docentes, agregó.

En Tizimín, el magisterio señala que no hay fecha oficial para reactivar las clases presenciales; sin embargo, los directivos les dijeron que se preparen porque la próxima semana se podría definir para anunciar a los padres cómo será el regreso a clases.— WENDY UCÁN CHAN