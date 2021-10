Preparan una elección en Hunucmá

Dan a conocer requisitos los para los aspirantes

HUNUCMÁ.— Ayer se informo que quedó formalmente abierta la convocatoria para que los ciudadanos de las localidades de Sisal, San Antonio Chel, Huncanab y Texán de Palomeque puedan elegir a quienes se desempeñarán como comisarios municipales para el periodo 2021-2024, informó Darwin Román Caamal Solís, director de Gobernación del Ayuntamiento de Hunucmá.

Para quien desee participar como candidato propietario y suplente a comisario, el funcionario explicó que deben acudir a las oficinas de la Dirección de Gobernación, ubicadas en el Palacio Municipal de Hunucmá (calle 31 entre 28 y 30, colonia centro) para acreditar que cumple con los requisitos establecidos en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado.

Dentro de los requisitos para postularse que establece la ley, externó Caamal Solís, es necesario cumplir con lo siguiente: ser mayor de edad; saber leer y escribir; ser vecino de la comisaría o manzana del municipio; no ser propietario de expendio de bebidas alcohólicas, ni tener intereses en esa clase de negocios; no haber sido sentenciado por la comisión de delitos calificados como graves; no haber sido sancionado por actos de corrupción o inhabilitado para ocupar cargos públicos, y no desempeñar actividades comerciales o laborales que impidan el correcto desempeño del encargo.

El director de Gobernación indicó que el registro de las candidaturas se realizará mediante el sistema de fórmulas compuestas de un propietario y un suplente. Las solicitudes de registro se recibirán de 9 a 15 horas, del 5 al 7 de octubre.

Cabe destacar que las campañas de promoción de candidaturas iniciarán el sábado 9 de octubre a las 12 horas y concluirán el viernes 15 de octubre a las 23:59 horas, momento a partir del cual no podrá realizarse ningún acto o actividad proselitista.

En caso de que alguna fórmula infrinja esta disposición será sancionada con la cancelación del registro.

La elección se llevará al cabo el domingo 17 de octubre, de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde.— Ma. Inés Castilla Quintal