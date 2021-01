Presenta precandidatos Acción Nacional en Izamal

Admiten que el partido necesita cambio de rumbo

IZAMAL.— La noche de anteayer viernes, en el local municipal del Partido Acción Nacional (PAN) se llevó al cabo una reunión con militantes, simpatizantes y ciudadanos para la presentación oficial de los precandidatos a la alcaldía, diputación del distrito 15 local y uno federal.

Fue una presentación en la que el partido hizo lo posible por mostrar unidad con la asistencia de 7 de los 9 expresidentes de comité. Los dos restantes, por su edad avanzada no acudieron al local.

También estuvieron los ex candidatos a la alcaldía y el ex alcalde panista Juan Ramon Martínez Contreras, entre otros líderes del partido, y ciudadanos que se suman a las precandidaturas de Roberto Rodríguez Sosa a la alcaldía, Ingrid del Pilar Santos Díaz (Pili Santos) y del ex priista Liborio Vidal Aguilar, precandidatos a la diputación local y federal, respectivamente.

Fue una noche en la que la unidad del partido acción nacional estuvo presente en los discursos, en los que se indicó que Izamal requiere un cambió de rumbo para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos con más fuentes de empleo, mejor infraestructura deportiva en las comisarías, mejorar los servicios públicos entre ellos el de la basura, y consolidar el turismo de pernocta para la ciudad.

Se hizo la presentación de los precandidatos a cargo de Yessenia Polanco Ríos, quien destacó que en este 2021, Izamal será gobernado por acción nacional con la suma y esfuerzo de los panistas unidos y con una sociedad que se suma a tres grandes proyectos para la alcaldía, diputación local y federal; estuvo de igual forma el presidente del PAN municipal Alberto Várguez Chablé.— José Candelario Pech Ku