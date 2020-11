Preservan una tradición

Exhibiciones de altares de Hanal Pixán y concursos

Las actividades por el Día de Muertos continúan en los municipios.

En Dzitás el colectivo Chuk Je’el (Buscando responsables) llevó al cabo una muestra del Hanal Pixán para recordar a los fieles difuntos.

En los altares se recordaron a familiares difuntos de los organizadores del evento.

Posteriormente se realizó la coronación de Sofía Ek Hum, embajadora del maíz 2020, y un grupo de niños bailó jaranas.

También participó Verso Maya, un joven cantante en lengua maya de la villa de Espita, y Ángel Guadalupe Tax, quien interpretó un tema dedicado a los fieles difuntos.

Acudieron al evento Luis Alfonso Petul Cuxim, de la villa de Espita; Javier Ay Náhuat, del municipio de Chichimilá; Render productions, colectivo milpa y la maestra Lizbeth Ancona Xium.

“Estamos concientizando a la nueva generación de la importancia de no olvidar legados ancestrales, como el Hanal Pixán, creo que mientras más se inculque nuestra cultura, menos habrá oportunidad de que nos invada el Halloween, que no es malo pero no tiene nada que ver con la herencia de los abuelos”, dijo Jesús Alejandro Salazar Chay, coordinador del colectivo.

“Agradezco a todos los que hicieron posible esta actividad, ya que estamos orgullosos de que las familias nos apoyaron y aportaron sus conocimientos, los cuales transmitiremos a las nuevas generaciones”, agregó.

Mientras los asistentes bailaban al ritmo de la charanga, se ofrecieron dulces tradicionales, como de pepita, calabaza y yuca, así como atole nuevo, elote sancochado y pozole con coco.

Cabe mencionar que los alimentos se entregaron en jícaras, pues uno de los objetivos es concientizar sobre el uso de estos utensilios mayas.

En Xocchel, el concurso de altares del Hanal Pixán concluyó anteayer.

Las autoridades municipales convocaron el 31 de octubre a subir a Facebook las fotos de los altares de 10 de la mañana a 5 de la tarde, cuyo usuario ganador fue el que tenga más “likes”.

Los ganadores fueron los integrantes de Catecismo de la parroquia de San Lorenzo Mártir, quienes obtuvieron 396 “likes” en su foto.

El segundo lugar fue Fátima Contreras Herrera, pues la foto de su altar tuvo 385 “likes”, y el tercer sitio fue el menor Josmar Balam Herrera, quien tuvo 301 reacciones. Los primeros tres lugares ganaron 1,500 pesos, $1,000 y $500 pesos, respectivamente.

También hubo concurso de manteles y el ganador con más “likes” recibió un pib, pan, chocolate y dulces.

En Motul, el “Way Chivo” y el “Niño Zombie” fueron los ganadores del concurso de disfraces “Way Chichí” y “Way Nené” respectivamente, que contaron con más de 50 participantes.

En “Way Chichí” el ganador fue Ángel Can Canul, quien tiene 19 años de edad y es estudiante de Trabajo Social. Dijo que confeccionó su disfraz de “Way Chivo” en unos 15 días.

Ángel Andrey Huan Canul, de 8 años de edad, ganó “Way Nené” y se disfrazó de “Zombie” con la ayuda de su hermana Esthefani.

En cuanto al concurso de “Calaveritas Literarias” , en el que participaron jóvenes de entre 12 y 20 años de edad, ganó Glendy Tzab Canul.

Los premios fueron pibes, charolas con pan dulce, refrescos, tablillas de chocolates, regalos sorpresas, huevos motuleños y dinero en efectivo.

La regidora de Cultura y Deporte, Siria Ayala Campos, agradeció la participación de los jóvenes.

También hubo disfraces de “Batman”, “La Llorona”, calaveras, momias, vampiros y brujas.— josé pech ku / miguel cárdenas pech