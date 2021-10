Responde ex edil en sus redes

Presidente de Valladolid: solo se sigue la Ley

VALLADOLID.— El ex alcalde Enrique Ayora Sosa, en su cuenta de Facebook, respondió a los señalamientos que se hacen contra administración, según una investigación de las actuales autoridades, que se detectaron diversas irregularidades, como deudas al SAT, pago de pensiones a familias de ex empleados ya fallecidos, una deuda al Sistema de Agua Potable, entre otras cosas.

Ayer publicamos que en sesión de Cabildo llevado al cabo el pasado martes por la noche, los regidores, por mayoría, decidieron citar al ex alcalde Ayora Sosa, a la ex síndica, Evelin Ávila Carvajal; al ex secretario Ramón May Tuz, y a la ex tesorera, Patricia Mena centeno, con el objeto que aclaren las diversas presuntas irregularidades que encontró una comisión que se designó al inicio de la presente administración.

Entre las presuntas irregularidades que se menciona figuran deudas, pagos no aprobados , movimientos financieros que se hicieron a unos días de concluir la pasada administración, y la falta de documentos que amparen pagos a familiares de pensionados ya fallecidos, entre otras cosas.

En su publicación el ex alcalde dice, entre otras cosas, lo siguiente: “Como se ha publicado en diferentes medios de comunicación, en sesión de Cabildo se presentó el informe de entrega-recepción, del cual el mismo presidente se haya centrado en destacar supuestas anomalías e irregularidades que sus asesores se presume han hallado”.

“Dice que no sabe a dónde se fueron las retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a los trabajadores, lo invito a él y a sus asesores a leer las cuentas públicas presentadas mes con mes, ahí está el detalle de cada peso.

“Por cierto —agrega el ex alcalde—, cuentas públicas que nos han sido y serán de verdad auditadas por quien debe hacerlo (Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY), y que justamente acaba de ser liberado el ejercicio 2018 dice que dejamos una deuda del agua potable de $7 millones, pero no dice que esa deuda era mucho mayor, que logramos bajarla mediante un convenio que él y sus asesores catalogan de ilegal, pero que gracias a ese documento, los colaboradores del Sistema cuentan con seguridad social.

“Al presidente y a sus asesores (les hago) la pregunta: ¿desconocerán el convenio y dejarán sin posibilidad de seguridad social a los empleados del agua potable? A los colaboradores del agua: ¿dejarán que se les retire sus prestaciones que apenas acaban de recuperar?”.

El ex alcalde continúa y se refiere al ahora alcalde: “Dice que pagamos sin comprobantes a familiares de pensionados fallecidos, muchos de ellos ganando un salario mínimo, que por ley y más por humanidad aprobaron en diferentes momentos por el cabildo.

“A cada alcalde le ha tocado sus retos, así es la vida pública, asi es ser funcionario hay que ir hacia adelante y avanzar y remata diciendo una frase “En tiempos de crisis, los inteligentes buscan soluciones y los inútiles, culpable”.

Por su parte, el alcalde Alfredo Fernández Arceo, entrevistado sobre el asunto, dijo que la auditoría interna, a cargo de Karen Arellano Puch se encargará de hacer los citatorios correspondientes, de cuyos tiempos ella misma sabrá el momento.

Precisó que el ayuntamiento solo está actúa a la ley, de tal modo que dependiendo de las respuestas de los involucrados será el proceder de la Comuna, de tal modo que en caso que no se presenten o hagan caso omiso, o en su defecto no aclaren de los que se les señala se procederá a poner la denuncia correspondiente ante la Auditoría Superior del Estado y la Federal, dependiendo de los recursos que se estén cuestionando.

Sobre la publicación del ex alcalde, Fernández Arceo solo sonrió y comentó que muchas cosas encontraron mal, e insistió que ellos solo procederán conforme a la ley, y será la auditoría interna que les dará los tiempos para que se presenten y aclaren lo pertinente.— Juan Antonio Osorio Osorno